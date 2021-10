El Consell aprovarà demà el decret que regula les condicions laborals del personal de Torrevella després de la reversió

Barceló ha mantingut a Torrevella una reunió amb el comissionat i el futur equip directiu del departament per a analitzar la situació assistencial després que s'hagen denunciat acomiadaments i una reducció de l'activitat, amb cites posposades o anul·lades, just abans de la reversió, segons han informat fonts de la Generalitat.

En aquest sentit, ha traslladat un missatge de tranquil·litat a la ciutadania, ja que "s'analitzar la situació amb l'objectiu de desplegar un pla estratègic que permeta normalitzar l'activitat en el menor temps possible".

Barceló ha explicat que la Generalitat se subrogarà els contractes vigents a data 15 d'octubre, tant temporals com a indefinits. Per tant, el personal afectat seguirà en els seus llocs en condició de personal laboral a extingir i, per a adquirir la condició de personal empleat públic haurà de superar els processos normativament establits.

Les retribucions d'eixe personal, segons estableix el decret que aprovarà demà el Consell, seran les corresponents al conveni col·lectiu en el moment d'operar la subrogació, així com les que es deriven del seu contracte de treball, sense perjuí de la seua posterior modificació en els supòsits legalment establits, i sempre que siguen compatibles amb el principi d'estabilitat pressupostària.

A més, en el termini màxim de tres mesos a partir del dia 16 d'octubre de 2021, el personal estatutari fix que, en el seu moment, va ser declarat en la situació administrativa de serveis sota un altre règim jurídic a tenor del que es disposa en l'art 65 de l'Estatut Marco, o en la situació administrativa d'excedència per prestació de serveis al sector públic, de conformitat amb l'art. 66 de la mateixa llei, haurà de manifestar si opta per continuar amb la condició de personal laboral a extingir, o per reingressar en la condició de personal estatutari fix.

REUNIONS AMB INFORMÀTICA, EL COMITÉ D'EMPRESA I LA JUNTA

Barceló també ha mantingut una trobada amb l'equip informàtic que s'encarregarà d'integrar el departament a l'ajuste GVA garantint així l'adequada atenció de la població assignada després de la incorporació de Torrevella a la gestió pública directa, i que s'estima en unes 180.000 persones, segons les mateixes fonts.

Finalment, Barceló s'ha reunit amb la presidenta del comité d'empresa, Ana Linares, i amb un representant de la Junta de Personal, Juan Mañogil, per a conéixer de primera mà la situació dels treballadors en el tram final del procés de reversió.