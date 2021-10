Cvirus.- Barceló espera que no hi haja cap problema en la celebració de Magdalena i Falles del pròxim any

La consellera de Sanitat, Ana Barceló, ha apuntat aquest dilluns que, amb la situació actual, espera que no hi haja cap problema en la celebració de les festes de Magdalena i Falles del pròxim any.

Barceló s'ha pronunciat així davant els mitjans després de visitar el centre de salut Raval Universitari de Castelló, al costat del president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig.

"Anem recuperant la normalitat i espere que fins i tot d'ací a un any es puga donar per finalitzada aquesta pandèmia", ha assenyalat Barceló, qui ha insistit que, amb la situació actual i la baixa transmissió del virus que hi ha en l'actualitat, i sempre que no canvie la situació, confia que no hi haurà cap problema per a la celebració de Falles i Magdalena, encara que ha apuntat que quan s'acosten les dates es veurà "si seran com les coneixem com sempre".