Cvirus.- El 60% dels professionals sanitaris pateix trastorns mentals i més de la meitat no s'ha recuperat

El 60% dels professionals sanitaris ha patit trastorns mentals per la covid i més de la meitat no s'ha recuperat any i mig després i el 65% dels treballadors sanitaris ha experimentat problemes generals de salut durant la pandèmia.