La Ciutat de les Arts plasma la "unidad del ser humano y la naturaleza" con esculturas de Leiko Ikemura

La muestra, "la más significativa" de esta creadora en España hasta el momento y que podrá visitarse hasta el 6 de marzo de 2022, es la nueva apuesta de arte urbano y público de la Ciutat de les Arts i les Ciències que busca el encuentro entre ciencia, naturaleza y arte en un mismo espacio.

La escultura de mayor formato de esta nueva exposición es 'Usagi Greeting' y representa a una liebre-Bodhisattva, la madre de todas las existencias. Este ser híbrido es hueco por dentro con una abertura en la parte delantera de la falda. Sus largas orejas son similares a antenas que indican verticalidad, apuntando hacia el universo.

El resto del conjunto está integrado por una pieza también erguida ('Figure with three Birds') y cuatro figuras yacentes, extrañas, de muchachas o de ángeles ('Double Figure', 'Cat Girl Lying', 'Lying Girl' y 'Catgirl with Usagi') recostadas en ligeros pedestales de forma ovalada. Son obras realizadas en bronce con ligeras pátinas de color.

La artista ha valorado la oportunidad de inaugurar su primera muestra en solitario en la Península en un espacio rodeado por la arquitectura de Santigo Calatrava. "Quería hacer algo más íntimo desde un punto de vista femenino y en relación con la naturaleza", ha aseverado Ikemura en declaraciones a Europa Press Televisión.

La artista nipona está interesada en retratar la necesidad de una mayor "conciencia" en la unidad de los seres humanos con la naturaleza: "El agua, el cielo y los animales, el lugar donde vivimos está sufriendo y hay que cuidarlo. No es un mensaje educativo pero me gustaría que la gente sintiera esta unión con el universo".

Asimismo, ha celebrado el poder compartir esta serie escultórica en un sitio público que ofrece el arte de forma "generosa" y con "total libertad" y ha expresado la emoción de ver terminada la instalación tras todo el trabajo que ha empleado.

CONEXIÓN CON EL PÚBLICO

Por su parte, el director de la Ciutat de les Arts i les Ciències de València, Enrique Vidal, ha subrayado que la inauguración de la muestra supone un "retorno a nuestro espacio" y una vuelta a la conexión con el público en esta muestra de libre acceso. "Añadir a este espacio tan sugerente, rodeado de la arquitectura de Santiago Calatrava, obras de arte de Ikemura nos hacen seguir esa línea de divulgación cultural", ha señalado.

El montaje -"en apariencia sencillo, pero complejo al mismo tiempo", destacan los organizadores-, es obra del arquitecto Philipp von Matt, que ha creado unas bases elípticas para las piezas de manera que parecen flotar sobre ellas. Entre el agua y la arquitectura se manifiestan estas imágenes: una gran Liebre y las cinco figuras yacentes.

Leiko Ikemura nació en Tsu, Prefectura de Mie, Japón, y, actualmente, vive y trabaja en Berlín. Comienza su formación entre 1970-1972 en la Universidad de Estudios Extranjeros de Osaka en Japón. Entre 1973 y 1978 cursa estudios en la Escuela Superior de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla. De 1990 a 2016 ocupó cátedra en la Universität der Künste de Berlín.

Ikemura es una artista de renombre internacional con exposiciones en importantes museos e instituciones de todo el mundo. Lugares como el Centro Nacional de Arte de Tokio, el Kunstmuseum de Basilea en Suiza, el Centro Sainsbury de Artes Visuales en Norwich, Reino Unido, entre otros.