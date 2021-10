El 'colapso' del Reino Unido, en primera persona: "En todos lados hay carteles diciendo que contratan a gente"

El Reino Unido está en crisis. Es un hecho. Hay problemas de suministro, de mano de obra, de desabastecimiento. A los estragos ya imaginables del brexit se ha sumado la pandemia y la situación está cercana a algo muy parecido a un colapso. Quizás no de forma tan exagerada, pero se trata de un problema que aunque ahora afecta fundamentalmente a la ausencia de camioneros, con el consiguiente cierre de gasolineras, se extenderá a otros sectores. Y de una forma o de otra ese déficit se nota en el día a día de la gente. Varias personas residentes en diferentes puntos del país cuentan sus impresiones sobre la situación a 20minutos.

El mayor problema es el de la mano de obra. Los trabajadores europeos ya no llegan al Reino Unido y con ello muchos puestos, sobre todo considerados de baja cualificación, se quedan sin cubrir. "No hay ni un solo día que no encuentre una tienda, restaurante o pub abierto con el cartel de "estamos contratando". Hostelería y comercios se han visto afectados por el brexit", cuenta Inés López, que reside en Londres. "Los británicos solo trabajan en tiendas y restaurantes cuando necesitan pagarse los estudios, tan pronto terminan empiezan a trabajar de lo que han estudiado", añade, al tiempo que comenta que "no faltan oportunidades si se domina el idioma, pero sí falta mano de obra".

Leyre Santos, también residente en la capital británica, va en esa misma línea. "Me fijo que en muchísimos bares, tiendas, restaurantes, supermercados... hay carteles diciendo que contratan a gente. En todas partes", sostiene. De la misma manera, Paloma Vicente refrenda estos hechos. "Vas por la calle y ves carteles en los establecimientos en los que se puede leer que urgen empleados tanto a tiempo partido como a tiempo completo", cuenta, y añade que esa es una situación que antes no se daba. Por su parte, Gwen Vrecko especifica un poco más. "Yo diría que hay más [vacantes] en la hostelería porque yo estaba acostumbrado a trabajar en este sector. Y a medida que menos personas poco cualificadas vienen al Reino Unido hay más ofertas de trabajo".

¿Y qué pasa a la hora de ir al supermercado? En ese sentido los problemas son menos notorios. "Desde que el brexit empezó, lo único que he notado es el aumento del precio de los productos importados (españoles e italianos como chorizo, salchichón, quesos...) y que hay menos opción de comidas en la sección internacional, antes llena de diferentes salsas o tipos de arroz. Definitivamente, ahora hay menos", reconoce López.

Marina, que reside en el condado de Cambridgeshire, desarrolla que en el caso de las gasolineras en los grupos de las apps de mensajería "la gente comparte las gasolineras en las que había carburante, si había mucha o poca cola, las horas a las que iban a volver a tener carburante en algunas estaciones, etc". Considera que esa alarma se debe más al "miedo" de quedarse sin gasolina "que realmente a una cuestión de necesidad. Lo mismo considera Vrecko. "No creo que falten productos básicos y esenciales. Lo que está menos presente en los supermercados yo diría que es la sección de "alimentos del mundo", parece que hay menos cosas", sostiene,

En los supermercados equipara un poco la situación al inicio de la pandemia, por ejemplo con la escasez de productos como el papel higiénico. Por lo demás, dice, "hay varias estanterías con menos oferta de productos de lo habitual pero haber hay de todo". Y nada más. Desvela que en el caso de la compra online "no han dejado de traer nada".

Más allá de la repercusión que está teniendo fuera del Reino Unido, esta situación no está en el día a día de las conversaciones de la gente. "Parece que aquí la gente ya ha olvidado el brexit, solo los que hemos podido hacer el papeleo requerido y quedarnos estamos un poco más atentos a cualquier cambio que pueda suceder. Al menos es la sensación que me da", reconoce López. "No me parece un tema del que se hable todo el rato", reafirma Santos en este sentido.