Qué canción suena en la despedida de Otis y Maeve en 'Sex Education'

Si hay algo que fascina a todos los seguidores de la popular serie de Netflix, Sex Education, es su banda sonora. Tras estrenar la primera temporada en 2019, esta serie se ha convertido en una de las más exitosas de la plataforma y cada temporada genera más y más expectación.

Tanto con las canciones originales como las de grandes artistas, la banda sonora de la recién tercera temporada no ha dejado indiferente a nadie, sobre todo en los momentos más emotivos. Duran Duran, David Bowie, Doris Day o Queen son solo algunos de los artistas y grupos musicales que aparecen en los ocho episodios de esta temporada.

Pero, ¿cuál es la emblemática canción que suena en la despedida de Otis (interpretado por Asa Butterfield) y Maeve (interpretada por Emma Mackey)? Se trata de Don't Look Back in Anger, un clásico del britpop de Oasis publicado en el año 1996. Un tema que habla de no mirar atrás, de no pensar en lo que ya ha pasado y de centrarse en todo lo que tiene que venir.

Así es la letra de este clásico de Oasis

Slip inside the eye of your mind

Don't you know you might find

A better place to play

You said that you'd never been

But all the things that you've seen

Slowly fade away

So I start a revolution from my bed

'Cause you said the brains I had went to my head

Step outside, summertime's in bloom

Stand up beside the fireplace

Take that look from off your face

You ain't ever gonna burn my heart out

And so Sally can wait

She knows it's too late

As we're walking on by

Her soul slides away

But don't look back in anger

I heard you say

Take me to the place where you go

Where nobody knows

If it's night or day

But please don't put your life in the hands

Of a rock and roll band

Who'll throw it all away

I'm gonna start a revolution from my bed

'Cause you said the brains I had went to my head

Step outside 'cause summertime's in bloom

Stand up beside the fireplace

Take that look from off your face

'Cause you ain't ever gonna burn my heart out

And so Sally can wait

She knows it's too late

As she's walking on by

My soul slides away

But don't look back in anger

I heard you say

So Sally can wait

She knows it's too late

As we're walking on by

Her soul slides away

But don't look back in anger

I heard you say

So Sally can wait

She knows it's too late

As she's walking on by

My soul slides away

But don't look back in anger

Don't look back in anger

I heard you say

At least not today.