El Botànic òbvia la taxa i el port en les seues propostes de resolució

Els tres grups que donen suport al Govern del Botànic (PSPV, Compromís i Unides Podem) han presentat conjuntament 12 propostes de resolució per a aprovar hui en la segona sessió del Debat de Política General, i han defensat la «unitat» i la «sintonia» entre els socis.

Els membres del Botànic han recollit diverses de les propostes que va llançar el president, Ximo Puig, en la seua primera intervenció, com l'ampliació del Pla Edificant, i reclamacions com el finançament autonòmic i l'impuls al Corredor Mediterrani.

També hi ha propostes que no van aparéixer en el debat del dilluns com el desenvolupament de l'Agència Valenciana d'Energia o la llei valenciana de canvi climàtic.

Davant, els tres grups de l'oposició (PP, Ciutadans i Vox) fan referència a dues qüestions en les quals no hi ha acord entre els grups del Botànic: la taxa turística (que l'oposició rebutja) i l'ampliació del port de València (que compta amb el suport de la bancada de la dreta). Els grups que sustenten al Govern no fan esment a cap d'aquestes idees en les seues propostes.

Preguntats sobre aquest tema, els portaveus dels grups del Botànic van remarcar ahir la «unitat» dels socis, encara que sí que van admetre «matisos» entre ells. Així ho va qualificar la portaveu adjunta dels socialistes Carmen Martínez, que va remarcar la «llarga vida» que li queda al Botànic malgrat «els diferents matisos que poden tindre en ser forces polítiques diferents».

Des de l'oposició, el PP ha presentat 472 mesures, entre les quals es troba la seua proposta de reforma fiscal. Els eixos de les 12 propostes de resolució de Ciutadans són la baixada d'impostos i el reforç de la sanitat i educació, mentre Vox assegura que han inclòs com a proposta general el seu programa electoral perquè el «compliran».