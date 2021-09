CSIF reclama a Educació que "proporcione més mitjans" als orientadors

CSIF assegura que ha realitzat una enquesta "a la qual han contestat més d'un centenar d'orientadors d'un col·lectiu total que engloba prop de 300 professionals, que reflecteix que el 87,4% considera que no disposa de materials o recursos suficients en el seu lloc de destinació".

El mateix percentatge, amb fins el 97 respostes en eixe sentit, indica que la desaparició dels Serveis Psicopedagògics Escolars (SPE) decretada per Conselleria "no ha sigut una bona solució per a atendre les necessitats de l'alumnat".

CSIF, sobre la base d'eixa enquesta i el malestar dels orientadors educatius, el 98,2% dels quals apunta també que el seu horari ha empitjorat i que fins i tot estan sent assignats en alguns centres a tasques que no els competeixen, ha demanat, en la reunió de la Taula Sectorial de hui, "repensar el model i oferir més recursos a aquests professionals".

En aquest sentit, el sindicat opina que la decisió de la Conselleria d'Educació de suprimir els SPE a partir d'aquest curs i destinar directament a uns centres determinats als orientadors "ha precaritzat la situació d'aquests treballadors i no els permet respondre, per falta de mitjans, de la millor forma possible a les necessitats de l'alumnat".

Així, CSIF ha exigit a l'administració que "aporte els instruments necessaris perquè aquests treballadors puguen afrontar els problemes i reptes que els plantegen per a millorar la integració en els centres i el rendiment escolar de l'alumnat".