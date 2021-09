Cibeles aprueba retirar las ayudas a las entidades privadas que acosan a mujeres cuando acuden a las clínicas abortivas

El Pleno de Cibeles ha aprobado un conjunto de medidas encaminadas a proteger a todas las madrileñas que acuden a las clínicas abortivas. El debate ha llegado este martes 28 de septiembre, día por un Aborto Legal y Seguro, de la mano de Más Madrid.

El grupo de Rita Maestre ha solicitado que se reconozca el derecho de las mujeres a ejercer su derecho al aborto en libertad, de acuerdo a la ley; garantizar su integridad física y moral, así como el derecho a la libre circulación en el entorno de los centros sanitarios acreditados para la Asociación de Clínicas de Interrupción voluntaria del embarazo (IVE); y retirar de las subvenciones públicas a entidades privadas que participen del acoso a las mujeres, tanto en el ámbito de las clínicas como elaborando y difundiendo información falsa sobre la interrupción voluntaria del embarazo.

Todas ellas han salido adelante con los votos de la izquierda -Más Madrid, PSOE y Recupera Madrid- así como de Ciudadanos quienes han añadido un cuarto requisito: que se reconozca el derecho a que los sanitarios puedan acogerse a la objeción de conciencia.

El aborto ha vuelto a dividir a los grupos de izquierda, quienes defienden el aborto como un derecho, y la derecha quienes creen que no todas las situaciones son legales. Los primeros defienden la libertad de la mujer para interrumpir su embarazo mientras los segundos lo niegan y recuerdan el derecho de manifestarse. Entre estos últimos se encuentran PP y Vox.

La delegada de seguridad ha defendido a las asociaciones que increpan a las mujeres dado que hay que "respetar el derecho a manifestarse, reunirse y de expresión, también el de los médicos objetores". En cuanto a la creación del perímetro de seguridad la portavoz municipal ha pasado la pelota a la Delegación de Gobierno quien tiene la competencia en esta materia. Vox también se ha sumado a esta bancada. Para la concejala Arantxa Cabello "el aborto es una desgracia, no un derecho". La solución para Vox pasa porque "se denuncie si alguien es acosado, pero "no se debe castigar a quien no piense igual".

Más Madrid contrapone sus argumentos. "Amparándose en la libertad de manifestación, reunión y expresión, los grupos antiderechos están organizando de forma recurrente puestas en escena en la vía pública, junto a los accesos a las clínicas de IVE, difunden información falsa, insultan, coaccionan y tratan de impedir el acceso a las clínicas de las mujeres, vulnerando su derecho a la intimidad y a la integridad física y moral", ha señalado la edil Carolina Pulido.

Los socialistas y los carmenistas han apoyado su postura. También Ciudadanos pese a afear que "los extremos" quieran debatir sobre un asunto completamente asumido en el país para generar confrontación. "La violencia y el acoso no puede ser una herramienta política porque es contrario a la libertad", ha apuntado Sofía Miranda.

Vox borra un tuit contra Villacís tras apoyar la propuesta

Que la propuesta haya salido adelante con el apoyo de Ciudadanos no ha sentado bien al cuarteto de Vox. El concejal Fernando Martínez Vidal ha lanzado un tuit arremetiendo directamente contra la vicealcaldesa. "Rita Maestre, conocida como 'la asaltacapillas' ha conseguido que el Pleno municipal reconozca el derecho de toda mujer a ejercer su derecho al aborto en libertad, gracias al apoyo entusiasta de Begoña Villacís y un Ciudadanos sin norte". Y a continuación, una imagen de la vicealcaldesa saliendo del hospital con su bebé recién nacido.

Pocos minutos después, la líder naranja respondía en su cuenta personal de Twitter: "Este tuit, y la foto que incluye, es lo más bajo que he visto en mucho tiempo. No vuelvan a utilizar la foto de mi hija. Espero rectificación y disculpas".

Hola @vox_es



Este tuit, y la foto que incluye, es lo más bajo que he visto en mucho tiempo.

No vuelvan a utilizar la foto de mi hija.



Espero rectificación y disculpas. https://t.co/KTs5uAv0QH — Begoña Villacís (@begonavillacis) September 28, 2021

Tras la publicación de la vicealcaldesa y las quejas de grupos como el de Recupera Madrid, el concejal de Vox ha eliminado su tuit; la vicealcaldesa ha mantenido su respuesta.