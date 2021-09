El Palau de Congressos enterra una 'càpsula del temps' amb "desitjos" de sostenibilitat per a València en 2030

A més de l'equip del Palau de Congressos han participat en la iniciativa institucions, empreses organitzadores d'esdeveniments i proveïdores de serveis i públic, especialment del sector MICE (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions) vinculat al turisme de negocis, que han volgut expressar com els agradaria que estigueren València i el món en 2030, quan s'òbriga la càpsula de nou, en relació als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que marca l'Agenda 20-30.

La càpsula, dissenyada per la valenciana Sara Sorribes i elaborada amb vidre reciclat, ha sigut enterrada aquest dilluns, amb motiu del Dia Mundial del Turisme, aquest 27 de setembre, per la directora del Palau de Congressos, Silvia Andrés, i el regidor de Turisme i Internacionalització a l'Ajuntament de València i president del Consell d'Administració del Palau de Congressos, Emiliano García.

L'acte ha comptat també amb la presència del director de Visit València, Toni Bernabé, i tres dels ambaixadors del Palau vinculats al seu projecte sostenible: Jaime Gómez Hernández, catedràtic d'Enginyeria Hidràulica en la UPV; Vicente Domingo, director del CEMAS, i Gonzalo Belenguer, director general REDIT.

Segons ha explicat la directora del recinte, Silvia Andrés, conceptes com "solidaritat, conscienciació, participació, economia circular, integració, aliança o seguretat" són algunes de les paraules "plenes de compromís i significat" que s'han repetit en els missatges enviats per a la càpsula.

Dins de la càpsula, un codi QR permetrà llegir els missatges, que a més es poden seguir enviant a través de la pàgina web del Palau de Congressos. Així, els missatges "no es perdran en cap moment i es podran seguir llegint". La idea és que "romanguen en el temps" i que "encara que estiguen enterrats estiguen en el núvol", ha explicat.

Les actuacions del Palau de Conresos "sempre es basen en el respecte al medi ambient" i estan "alineades amb els ODS", ha assegurat Silvia Andrés, qui ha recordat que en 2008 ja van instal·lar una coberta fotovoltaica. L'edifici, que vol ser "referent" en la ciutat en aquest sentit, ha remarcat, també ha canviat també els seus estanys per 1.400 m2 de zones verdes.

En aquesta línia, el regidor de Turisme, Emiliano García, ha ressaltat que "el lideratge exercit per València en matèria de sostenibilitat turística", a través d'iniciatives com l'auditoria de la Petjada de Carboni i la Petjada Hídrica, que posiciona a la ciutat com "una destinació capaç de servir d'exemple a altres en la seua estratègia de convertir la sostenibilitat en un eix transversal de la política turística".

"EL TURISME SERÀ SOSTENIBLE O NO SERÀ"

"El full de ruta de la sostenibilitat turística a València definirà, no només la destinació que serem en 2030, també el nostre model de ciutat", ja que, ha afegit, "el turisme té molt a dir i molt a aportar eixe projecte innovador i inclusiu de ciutat sostenible que volem ser". "El turisme serà sostenible o no serà", ha remarcat.

En aquest punt, García ha ressaltat el paper del Palau de Congressos, que ha sigut "pioner" a certificar i verificar la petjada de carboni de la seua activitat a través d'un projecte de hashtags intel·ligents i ha impulsat la generació d'energia renovable a través de la instal·lació de més de 2.000 mòduls fotovoltaics en la seua coberta, que des de 2008 han produït 3,4 milions de kWh.

A més, realitza una gestió responsable dels recursos gràcies a sistemes intel·ligents de control i l'ús de la tecnologia més eficient. "Com a resultat, el Palau de Congressos genera anualment un estalvi superior a 1.094.000 kwh, la qual cosa suposa la reducció de l'emissió de 831.440 kg de CO2", ha subratllat Emiliano García.

"CRIDA A LA SUMA D'ESFORÇOS"

Per la seua banda, el director de Visit València, Toni Bernabé, ha valorat la iniciativa de la 'càpsula del temps' que "convida a la reflexió de cap a on ens volem dirigir" i en el Dia Mundial del Turisme ha volgut "reconéixer" el treball que han fet durant la pandèmia els professionals i empreses del sector" durant la pandèmia.

En matèria de sostenibilitat, Bernabé ha volgut fer una "crida a la suma d'esforços", en primer lloc perquè "és una exigència, perquè estem en una absoluta emergència climàtica" i ha valorat que "ara les normatives i legislacions que estan començant a impulsar la lluita contra el canvi climàtic".

Segons el director de Visit València "hem d'estar preparats, recolzant-nos en la tecnologia, apostar per a ser més eficients amb l'ús de recursos naturals, apostar per les energies renovables, per productes de proveïdors locals, etc. i que el turisme siga un factor que contribuïsca a eixa sostenibilitat".