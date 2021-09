La película 'Blue moon', opera prima de Alina Grigore, gana la Concha de Oro del 69 Festival de Cine de San Sebastián

En la gala de clausura del Zinemaldia, presentada por Edurne Ormazabal y el actor Alberto San Juan. Tras la lectura del palmarés el director Luis Monzón ha presentado, antes de su proyección, 'Las leyes de la frontera' junto al equipo de la película. El filme es una adaptación de la novela homónima de Javier Cercas.

La cineasta rumana Alina Grigore se ha hecho con la Concha de Oro por su película 'Blue Moon', . La directora ha afirmado que "este premio es un homenaje a artistas que quieren hablar y expresar la creatividad femenina y la creatividad en general".

El Premio Especial del Jurado ha sido para Lucile Hadzihalilovic por 'Erwing'. La cineasta ha agradecido al Jurado "haber recompensado una película silenciosa, oscura, larga y además, sin guion".

La Concha de Plata Mejor dirección se la ha llevado Tea Linderburgh por 'Du som er i himlen/ As in Heaven'. La directora ha reconocido que "nunca había ganado nada" en su vida y este galardón es para ella "una locura, una maravilla".

La Concha de plata a la mejor interpretación protagonista, por primera vez sin distinción de género, ha sido 'ex aequo' para Flora Ofelia Hofman Lindhal por 'Du som er i himlen/ As in heaven' y AS Jessica Chastain por 'Los ojos de Tammy Faye/ The eyes of Tammy Faye'. Ambas han entrado en el escenario de la mano para recoger este reconocimiento. Hofman ha confesado que "es como si estuviera soñando" y ha dado las gracias a su familia y a la directora de 'As in heaven' Tea Lindeburg, por "creer" en ella.

Por su parte, Chastain ha confiado en que "el amor de Tammy Faye nos recuerde que tenemos que ir más allá de las apariencias, de las máscaras, y reconocer a la mujer que está detrás" y ha dado las gracias en euskara por el premio.

El Premio del Jurado al Mejor Guión ha sido para Terence Davis por 'Benediction', mientras que la Concha de Plata a la mejor interpretación de reparto ha sido para el elenco de 'Quien lo impide' de Jonás Trueba.

Candela Recio, en representación de más de 200 jóvenes que actúan en el filme, ha afirmado que "con este premio sentimos que las cosas que estamos diciendo están siendo escuchadas".

El Premio del Jurado a Mejor Fotografía ha sido para Claire Mathon por 'Enquête sur un Scandale d'état / Undercover' de Thierry de Peretti. Ha recogido el premio el cineasta que ha señalado "es la tercera vez" que ha tenido "la fortuna de colaborar con Claire Mathon, una de las artistas más importantes del cine francés" y esta película "le debe muchísimo".

NUEVOS DIRECTORES

El Premio Kutxabank-New Directors se lo ha llevado la rusa Lena Lanskih por 'Nich'ya/ Unwanted', mientras que 'Carajita' de Silvina Schnicer y Ulises Porra ha recibido una mención especial. Lanskih ha afirmado que este galarón "ees una gran inspiración y una motivación para seguir rodando, escribiendo y creando".

El Premio Zabaltegi-Tabakalera se lo ha llevado 'Vortex' de Gaspar Noé que ha señalado que "la vida es un chiste" pero quizo "hacer tras varias películas chistosas una seria" y se alegra "mucho" de que haya recibido este premio.

El Premio Orona-Nest ha sido para el cortometraje croata 'U sumi/ In the Woods' de Sara Grguric. El Premio Irizar al Cine Vasco lo ha ganado 'Maixabel' de Iciar Bollaín. Ha recogido el galardón el productor Koldo Zuazua, que ha dado las gracias por este "momento inolvidable" y ha dedicado el premio a quienes iniciaron los encuentros restaurativos de la 'Vía Nanclares' que fueron "una apuesta por la convivencia".

El Premio del Público Ciudad de Donostia/ San Sebastián a la mejor película europea ha recaído en 'En un muelle de Normandía' de Emmanuel Carrére, el cantante Daniel Bajo de Karma Films ha recogido el premio de manos del cantante de Vetusta Morla, Juan Pedro Martín 'Pucho'. El Premio del Público a la Mejor película ha sido para 'Petite maman' de Céline Sciamma.

Los premios Horizontes Latinos, RTVE - Otra Mirada y el Premio de la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo ha sido para 'Noche de fuego', de Tatiana Huezo sobre los feminicidios en México desde la mirada de una niña. Huezo, muy emocionada, ha señalado que la película es "un testimonio de lo que está pasando en muchos lugares de México" y ha dedicado el premio "a todas las madres que crían a sus hijas en solitario y sembrando semillas de esperanza, libertad e igualdad".