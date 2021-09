Los vegetales con ceniza del volcán pueden comerse una vez lavados con agua limpia, según los expertos

Los alimentos vegetales procedentes de cultivos en el campo que hayan quedado cubiertos por cenizas de un volcán como el de Cumbre Vieja, en la isla de La Palma, pueden ser consumidos "sin peligro" una vez que sean lavados con agua limpia.

Así se recoge en dos guías elaboradas por la Red Internacional de Riesgos para la Salud Volcánica (IVHHN, por sus siglas en inglés), el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), la Comisión de Ciudades y Volcanes (CaV), y el Instituto de Geología y Ciencias Nucleares de Nueva Zelanda (GNS) para promover la seguridad de las personas expuestas a una lluvia de cenizas volcánicas.

Las guías detallan procedimientos que deben seguirse en caso de una lluvia de cenizas volcánicas, recomendaciones sobre qué hacer durante ese proceso y qué métodos son los más efectivos para limpiar las cenizas volcánicas después del suceso.

Cuando caen cenizas volcánicas, los expertos recomiendan no asustarse; permanecer a cubierto o buscar cobijo si se está al aire libre; usar mascarilla, pañuelo o trapo sobre la nariz y la boca; volver a casa si se da la alarma antes de la lluvia de cenizas; estar bajo techo cuando comience a caer ceniza; no saturar las líneas telefónicas con llamadas no urgentes; informarse en la radio sobre la erupción y planes de limpieza, y no usar lentes de contacto para evitar abrasión en la córnea.

Si hay cenizas en el agua, el consejo es dejar que se depositen y luego usar el agua una vez clara. En el caso de mucha ceniza en el suministro hídrico, no usar el lavavajillas o la lavadora. "El agua contaminada por cenizas normalmente presenta un sabor desagradable antes de llegar a constituir un riesgo para la salud", apunta la guía, que afirma que se puede consumir vegetales de la huerta siempre que se hayan lavado previamente.

Efectos en la salud

Por otro lado, otra de las guías indica que las cenizas volcánicas pueden causar efectos en la salud de tipo respiratorio, ocular, irritación cutánea y otras consecuencias indirectas.

En cuanto a los efectos respiratorios, los síntomas agudos más comunes son irritación y secreción nasal, irritación y dolor de garganta, síntomas severos de bronquitis en personas con problemas pulmonares, irritación en las vías respiratorias en personas con asma o bronquitis, y respiración dificultosa. "En raras circunstancias, la exposición prolongada a cenizas finas puede producir enfermedades pulmonares serias", apunta.

Respecto a los síntomas oculares, pueden ser sensación de cuerpo extraño en los ojos, dolor ocular o escozor (ojos rojos), secreción pegajosa o lagrimeo, abrasiones en la córnea o erosiones (rasguños) y conjuntivitis aguda o inflamación del saco conjuntival que rodea del globo ocular.

Los síntomas de la irritación cutánea incluyen irritación y enrojecimiento de la piel e infecciones secundarias debido al rascado.

Otros efectos indirectos para la salud a corto y largo plazo se refieren a las carreteras (riesgo de accidente por la menor visibilidad), la energía eléctrica (puede haber cortes de luz), el abastecimiento de agua, los servicios de saneamiento, el hundimiento de techos por el peso de las cenizas y riesgos en animales que pasten.