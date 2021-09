La nueva imagen de Shaila Dúrcal tras perder casi 20 kilos en cuatro meses

La cantante Shaila Dúrcal se ha mostrado muy feliz en esta nueva etapa en la que ha vuelto a España tras residir durante la última década en Estados Unidos. Su regreso a Madrid también llega con nuevos propósitos, como el de cuidarse mejor. Un claro ejemplo de ello es su impactante cambio físico, ya que ha perdido casi 20 kilos en cuatro meses al incorporar a su vida ciertos hábitos saludables.

"La salud es lo más importante, pero me ha costado entenderlo. El sobrepeso está relacionado con una vida que no es sana. He tenido muy mala relación con la comida", ha asegurado en declaraciones a la revista Lecturas.

Para poner fin a esa espiral de infelicidad, la hija de Rocío Dúrcal, de 42 años, decidió ponerse en manos de profesionales. "Llevamos cuatro meses. He bajado mucho peso, casi 20 kilos, y estoy muy contenta con mi nuevo yo", se ha sincerado. "Es el principio de una nueva relación con la comida".

Según ha revelado, "estaba en más de 90 kilos y había que cambiar eso", ha dicho. "Me di cuenta de que tenía que cambiar y hacer frente a la ansiedad. Estaba de mal humor, poco ilusionada", ha reconocido Dúrcal.

Fue una serie de circunstancias personales las que le llevaron a esa situación, ha confesado. "Se me juntó todo, y yo me saboteo demasiado (...). Arrastraba la muerte de mis padres (que no procesé bien), mis problemas de tiroides y luego el accidente. Se me partió la vida en dos, pero se sale, también de la depresión y de la angustia", ha afirmado esperanzada.

Respecto al método que le ha hecho perder todo ese peso, la artista explica que "no se trata de una dieta, es un tratamiento completo. Me han recomendado siete comidas al día, ejercicio y nada de azúcar", ha indicado.