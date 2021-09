Shaila Dúrcal habla sobre Aitana, la hija de su marido que le ha "enseñado a ser madre"

Shaila Dúrcal lleva 13 años casada con el productor Dorio Ferreira. Junto a él y su hija Aitana ha formado un bonito hogar en Estados Unidos, dónde han residido en la última década. Ahora, la hija de Rocío Dúrcal ha vuelto a España y ha hablado orgullosa sobre su relación con la pequeña.

La cantante ha asegurado ante las cámaras de EP que nunca tuvo un deseo ferviente de ser madre. Sin embargo, está encantada de que Aitana entrara en su vida junto con su marido.

"Mi niña, me la dieron hecha, como digo yo cariñosamente", ha contado a los periodistas. "Pero me ha enseñado mucho a ser madre y a tener paciencia", ha explicado: "Entiendo mucho más a las mamis y, aunque no la haya parido, he aprendido mucho sobre la responsabilidad de tener un niño".

Ha demostrado que la relación entre las dos es muy estrecha, pues ha bromeado sobre la posibilidad de salir de fiesta con ella, ahora que tiene 17 años. De momento, entra en sus planes enseñarla a conducir para que puedan ir juntas a más sitios.

La orgullosa madre siempre presume de Aitana en sus redes sociales y se refiere a ella como su "preciosa hija". En una reciente publicación en Instagram escribía: "Te quiero más de lo que las palabras pueden describir".

Dúrcal ha confesado también que "necesitaba" un cambio y que está muy "feliz" de haber vuelto a su tierra. En los últimos meses, ha conseguido dominar el problema de tiroides que la seguía desde hace años y ha perdido 20 kilos.

Ha reconocido que el peso la acarreó más problemas físicos en la espalda y los huesos y que ha estado buscando especialistas que la ayuden a mejorar aquí en el país. "Tengo 42 años y quiero durar mucho", ha comentado.

No solo en la salud, su tiempo en España está siendo muy fructífero en su faceta profesional. Shaila Dúrcal está centrada en su trabajo como artista y ha compartido sus planes de estrenar próximamente un "un proyecto precioso de boleros", además de salir de gira por teatros en el invierno.