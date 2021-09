Una jutge atribueix a una mare la decisió de vacunar contra la covid a la seua filla davant la negativa del pare

Així consta en un acte, que avança Alicante Plaza, arran d'una demanda formulada pel pare enfront de la mare (estan divorciats)perquè el jutge s'atribuïra la facultat de decidir davant les discrepàncies dels progenitors sobre la vacunació de la filla.

En el conveni regulador es feia constar que tots dos progenitors hauran d'autoritzar les vacunes no previstes en el calendari oficial, sempre que no siga suficient el mer consentiment de la menor i, en cas de desacord, correspondria a l'autoritat judicial decidir.

A la menor li van posar la primera dosi a l'agost, malgrat l'oposició de l'actor, i estava pendent la segona per a setembre. La xiqueta va expressar ""clarament" la seua voluntat de ser vacunada malgrat que el seu pare tractava de convéncer-la en cas contrari amb els arguments exposats.

En aquest cas, la jutgessa entén que procedeix estimar la seua intervenció davant el desacord entre progenitors, però atribueix a la mare la capacitat de decisió, atés que l'Agència Europea del Medicament va aprovar la utilització de la vacuna en menors de 12 a 17 anys, el Ministeri de Sanitat inclou en el pla de vacunació als adolescents compresos entre aquestes edats i, per tant, "està clara la postura de l'autoritat sanitària del nostre país, favorable a aquesta vacunació".

Des d'aquesta perspectiva, la jutgessa considera que l'interés de lamenor "passa per atorgar la facultat de decisió a aquells progenitors que pretenen atendre a aquesta postura". A més, en aquest cas, assenyala que el pare no aporta prova alguna que acredite que les circumstàncies de la menor, per la patologia que al·lega, suposen un risc per a la vacunació de la menor.

I afig que la xiqueta és la titular del dret a la seua salut i del dret a la informació, per la qual cosa el seu "desig, voluntat i preferència de ser vacunada, ha de ser tingut en compte en la resolució de la controvèrsia suscitada, encara que la menor estiga subjecta a la pàtria potestat dels seus progenitors".

L'advocat que ha representat a la mare de la menor, Joaquín Martínez Alberca, ha assenyalat a Europa Press que estan molt contents amb la resolució davant una situació que "podria ser molt perjudicial per a la xiqueta", perquè s'han atès les seues al·legacions fonamentades en la defensa del benefici de la menor, que va manifestar en l'exploració el seu desig de rebre la vacuna, i també per raons de salut pública.