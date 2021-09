Nicole Kidman se sincera sobre cómo vivió su matrimonio con Tom Cruise

Nicole Kidman siempre ha sido muy cautelosa a la hora de hablar de su vida privada. Por ello, no es de extrañar que sus últimas declaraciones sobre su matrimonio fallido con Tom Cruise, en la revista Harper’s Bazaar, hayan causado interés.

La actriz australiana estuvo casada con el artista entre 1990 y 2001, periodo en el que adoptaron juntos a sus hijos Connor e Isabella. Tras divorciarse perdieron el contacto, algo que, durante años, ha despertado diversas teorías entre sus seguidores. Entre ellas, la devoción que la intérprete siente por la religión católica, y que contrasta con las creencias de Cruise, seguidor de la Cienciología.

Eso sí, lejos de confirmar dicha cuestión, Kidman resaltó que, por aquel entonces, le quedaba mucho por vivir, y, por tanto, por aprender. "Yo era joven. Eso era lo que podía ofrecer", avanzó en la citada entrevista.

"Era tan joven cuando me casé... Ahora miro hacia atrás y me digo: '¿Qué?'. Mira a Taylor Swift, quiero decir, ¿qué edad tiene? Tiene 26 años. Yo tenía dos hijos a los 27, y llevaba cuatro años casada. Pero eso es lo que quería", añadió al respecto.

Después de firmar los papeles del divorcio, el actor de Top Gun explicó que entre ambos había "diferencias irreconciliables". No obstante, ahora, dos décadas después, Kidman afirma que su vida juntos "era perfecta": "Me llevó mucho tiempo recuperarme de la separación, fue un shock. Era una gran relación, pero seguimos nuestro curso. Estaba realmente dañada".

Kidman admitió que durante la relación con Cruise no supo lidiar del todo con la presión mediática, un hecho que ahora ha cambiado: "Tal vez me he vuelto un poco más cautelosa, pero siempre trato de ser lo más abierta posible. Simplemente prefiero vivir la vida de esta manera".

"A veces soy cautelosa, y es verdad que me han hecho daño. Pero, al mismo tiempo, prefiero tener un enfoque cálido y cercano. Mi marido, Keith dice que, cuando me conoció, me dijo: '¿Cómo está tu corazón?'. Y parece que yo respondí: 'Abierto'", zanjó la actriz de Big Little Lies en su conversación.