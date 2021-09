Morcuende, sobre las ayudas solidarias para La Palma: "Lo que hace falta es dinero"

"Lo que hace falta es dinero", ha señalado en una rueda de prensa celebrada tras la reunión del comité director, subrayando que no hay "quejas" sobre la alimentación o la necesidad de mantas, ropa o enseres básicos, más allá de alguna dificultad para el traslado.

"No hay problemas al respecto, no aporten más aunque se dan las gracias. El dinero es lo que mejor le va a venir a las personas, pero no es mi competencia", ha comentado, en referencia a las incitativas ciudadanas, empresariales e institucionales puestas en marcha para recoger donativos.

Tanto el Cabildo de La Palma como los ayuntamientos de El Paso y Los Llanos de Aridane han abierto cuentas bancarias o pagos a través de Bizum para recaudar donativos.