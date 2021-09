LAMBDA reivindica la bisexualitat contra la negació i la invisibilitat

Existeixen molts mites i estereotips al voltant de les persones bisexuals, explica Amparo Navarro com a tècnica de l'entitat en el Dia de la Visibilitat Bisexual: "En eixir al món com bisexuals, ens enfrontem contínuament a qüestionaments del tipus 'És que no vols dir que ets lesbiana o gai', 'Això és que encara no has descartat als xics, o a les xiques en el cas dels homes' o fins i tot 'Jo crec que prefereixes l'altra opció", com si fóra alguna cosa que tries i tot això és no reconéixer la bisexualitat'".

La bisexualitat és l'orientació sexual d'els qui senten atracció per més d'un gènere, i açò succeeix no necessàriament al mateix temps, ni de la mateixa manera ni amb la mateixa intensitat per tots ells. "I les persones bisexuals són contínuament qüestionades i es veuen obligades a reivindicar constantment la seua orientació sexual, ja que són llegides per la resta de la societat com a lesbianes o gais", lamenta.

Com a alternativa, quan es desconega l'orientació sexual de dos persones vinculades afectivament, es pot parlar, també des dels mitjans de comunicació, d'una parella formada per dos dones o d'una parella d'homes, sense caure en la classificació de lesbianes o gais que invisibilitza a les persones bisexuals.

A València destaca el cas recent de Javier Vilalta, referent bisexual visible i soci de l'organització, que es va declarar obertament bisexual en un juí després de ser acusat per la seua exdona d'amagar la seua homosexualitat. Més enllà de la intromissió del procés judicial en l'àmbit més privat de la persona, la primera sentència condemnatòria mostrava "un profund desconeixement de la realitat bisexual".

COSIFICACIÓ

És més, per a LAMBDA, les persones bisexuals es veuen sotmeses a prejuís socials que les consideren vicioses o que les hipersexualitzen. Denúncia així la "cosificació" a la qual les dones bisexuals estan exposades i que, al seu juí, incrementa els nivells de violència sexual als quals s'enfronten perquè "el pensament masclista les presenta com un objecte per a satisfer els desitjos sexuals dels homes cis heterosexuals".

També adverteix que els homes bisexuals són invisibilitzats, "en la seua majoria llegits com a homosexuals", quan suposen "un agent social de canvi imprescindibles per a construir una societat més igualitària" perquè encarnen un model diferent a la masculinitat imperant.

A tot açò se suma que la negació de la bisexualitat "posa en risc" a les persones bisexuals sol·licitants de protecció internacional, ja que troben problemes quant al reconeixement de la seua condició de persona refugiada LGTB+ per poder invisibilizarse com a heterosexuals.

Aquest dimecres se celebra una 'LGTBbiblioteca' al centre socieducatiu Díaz Pintado de Burjassot (València), en Plaça Nou d'Octubre 11), on quatre persones bisexuals comparteixen les seues històries de vides.

"La clau per a superar la bifòbia està, com en altres ocasions, en l'educació i a mostrar la diversitat en les escoles és imprescindible per a aconseguir la igualtat real i la llibertat de ser i d'estimar". És alguna cosa que l'entitat treballa amb tallers gratuïts del pla Divèrsia per a centres educatius de la Comunitat Valenciana, adaptats per edat a partir dels 5 anys, en Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat i FP.