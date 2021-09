Calvo votará en contra de que la fotoperiodista Dune Solanot sea Hija Predilecta porque "insulta a VOX"

La fotoperiodista y documentalista independiente Dune Solanot, además de activista feminista interseccional y LGTBIQ, representa -según la propuesta de ZeC- los valores de "diversidad, igualdad, defensa de los Derechos Humanos y la lucha por los derechos LGTBIQ, pilares que son necesarios reivindicar".

No obstante, Julio Calvo ha explicado que tras documentarse sobre la trayectoria de Dune Solanot la "sorpresa" ha sido comprobar que se ha caracterizado por los "continuos insultos a la derecha" y ha escrito tuits en los que decía: "No olvidaremos de donde viene la homofobia y sus protagonistas", cuando expulsaron a políticos de Ciudadanos en la marcha del orgullo gay de Madrid hace unos años.

Asimismo, Dune Solanot ha moderado algún encuentro en el "centro ocupado" Luis Buñuel de Zaragoza, ha glosado Calvo. Otro ejemplo que ha citado atañe al congreso del PP en el que fue proclamado presidente Pablo Casado, cuando escribió: "Ya sabemos el nuevo nombre del enemigo a batir, adalid de la misoginia y el machismo".

Asimismo, Calvo se ha referido a expresiones ofensivas a la religión católica proferidas por Dune Solanot, como "la procesión del Santo coño" y ha retuiteado el tuit: "Cadenas, medios de comunicación y profesionales que dais voz a VOX sois cómplices de la violencia que sufrimos... Joder como duele. Sois culpables", en alusión al presidente de la formación de derechas, Santiago Abascal.

En rueda de prensa, Calvo ha dicho que le gustaría que los candidatos de los grupos municipales a estos títulos que concede cada año el Ayuntamiento de Zaragoza salieran adelante con el máximo consenso, pero ha considerado que esta propuesta del portavoz de ZeC, Pedro Santisteve, es una "provocación".

SIN EL APLAUSO

El portavoz de VOX en el Consistorio zaragozano ha recordado que en las últimas elecciones generales de noviembre de 2019, el PP logró en Zaragoza más de 99.000 votos y VOX superó los 70.000 sufragios. "No puede que ser que ZeC proponga a una persona que insulta a los líderes, militantes y votantes" de formaciones que han recabado el apoyo de 170.000 zaragozanos.

Julio Calvo ha dicho respetar las discrepancias política de los candidatos, pero "no se puede aceptar que si se busca el consenso y concordia, que deseamos, se trate de molestar y proponer a las personas que más pueden incomodar a militantes y ciudadanos".

"Tendremos que escuchar los lamentos de Santisteve, como el pasado año -cuando propuso para el mismo título al director del CAES, Fernando Simón-, y los tendremos que soportar. Nos acusarán de intolerantes, pero los hechos son claros y hay elementos de juicio que están en las redes para comprobación de todos", ha sostenido el portavoz de VOX.

Además, ha apuntado que, según reglamento municipal, la persona propuesta tiene que tener méritos y no ser alguien controvertido o que tenga comportamientos agresivos, insultantes y que haya emitido descalificaciones a los grupos municipales o partidos políticos.

"Admitimos la discrepancia política y no por ello descalificamos. Santisteve ha propuesto candidatos claramente ofensivos o molestos para el resto de los grupos, con ánimo provocador" y, "por ahí, no vamos a pasar". Por eso, ha apelado a Santisteve a que si quiere el consenso, busque a personas de consenso, "que hay y muchas, independientemente de su ideología".

En caso de que la propuesta de Dune Solanot salga adelante con el apoyo del resto de los grupos municipales en la votación del pleno, Julio Calvo ha avanzado que VOX se pensará si sus dos concejales se ausentan en el acto de concesión de esta distinción. "No creo que lleguemos a tanto, pero no contará con nuestro aplauso; ya lo decidiremos, pero a alguien que nos insulta no le podemos reconocer el mérito de ser Hija Predilecta de Zaragoza", ha concluido.