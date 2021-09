Rescaten un home després de caure des de 5 metres a la muralla del Castell de Santa Bàrbara d'Alacant

Els fets han ocorregut passades les 11.45 hores quan els servicis d'emergència han sigut alertats per una telefonada realitzada pel ferit, qui ha explicat que havia patit una caiguda i sol·licitava ajuda.

Fins al lloc, s'ha desplaçat l'unitat de Cerca i Rescat de Bombers de l'Ajuntament juntament amb la Policia Local, que van mantindre la comunicació amb la persona ferida per a localitzar el punt exacte on es trobava. Després d'una intervenció de mitja hora, els bombers han pogut arribar fins a aquesta persona, qui patia politraumatismes.

Els sis efectius han pogut accedir per una senda lateral amb la llitera de rescat de muntanya fins al lloc on es trobava el ferit. Les causes de l'incident s'investiguen a hores d'ara. Finalment, els bombers han pogut immobilitzar-lo i rescatar-lo per a ser traslladat en ambulància del SAMU a un centre hospitalari.