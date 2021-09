El Ayuntamiento estudia cómo devolver el Rastro a su ubicación original el próximo domingo con todos sus puestos

Los 1.000 puestos que componen el tradicional mercadillo madrileño podrán reabrir el próximo domingo tras más de un año a medio gas. La Comunidad de Madrid ha sacado un decreto que que modifica la orden del 7 de mayo de medidas antiCovid, y que entra en vigor este lunes. Esta permite a los mercadillos a desarrollar su actividad sin límite de aforo respecto al legalmente autorizado "siempre que se adopten las medidas oportunas para evitar aglomeraciones y se garantice el mantenimiento de la debida distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros, así como el uso de mascarilla cuando sea obligatorio".

Es decir, los comerciantes del Rastro han logrado lo que precisamente reclamaban hace una semana: reabrir con el 100% de su aforo. No obstante, esta exigencia viene sujeta a otra condición: volver a la ubicación original. Tal y como explica a 20minutos el concejal de Centro, José Fernández (PP), el Ayuntamiento está estudiando esta posibilidad. Y es que de volver a la conocida 'huella original' no se cumpliría con la distancia mínima de metro y medio que exige la Comunidad.

"Desde la Junta Municipal de Centro estamos trabajando para que los puestos ambulantes y comerciantes puedan volver al Rastro el domingo 26 respetando las medidas sanitarias dictadas por la Comunidad de Madrid, para que podamos ver un mercadillo lo más parecido posible al de prepandemia, eso sí, con responsabilidad para no tener que retroceder en lo avanzado hasta ahora", apunta Fernández.

"Además, vamos a estar muy vigilantes con los puestos ilegales, es muy injusto para los que tienen autorización de venta y supone un riesgo añadido desde el punto de vista sanitario", añade a continuación.

Los comerciantes no admiten un 'no' por respuesta. "Se tiene que instalar el 100% de los puestos en sus ubicaciones anteriores a la pandemia. No hay otra opción. Es lo aprobado en el Pleno de distrito, la Comunidad lo permite y la orden estatal determina que las mascarillas no son necesarias al aire libre, excepto si se pueden producir aglomeraciones" apunta la portavoz de la asociación Rastro Punto Es, Mayka Torralbo.

Por todo ello, los comerciantes lucharán "incansablemente" para reabrir el próximo domingo como hacían antes de la pandemia. Ni siquiera aceptarían la vuelta a su ubicación original con menos puestos. No darán su brazo a torcer, dice Torralbo, quien asegura que la distancia de metro y medio se puede respetar usando la mascarilla.