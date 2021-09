CERMI CV reclama que els pagaments de la resolució de programes 2021 s'abonen "de forma immediata"

El col·lectiu es refereix a la Resolució del 30 d'agost del 2021 de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives per la qual concedeixen i es dona publicitat a les subvencions per al desenvolupament de programes i servicis de promoció d'autonomia de persones amb discapacitat convocades per a l'exercici 2021, i publicada en el DOGV el 2 de setembre del 2021.

El president del CERMI CV, Luis Vañó, assegura que, segons el seu article 44, al punt 44.1.d, "per al pagament dels serveis socials especialitzats, es pot anticipar una vegada concedida el 100% del seu import". De la mateixa manera afirma que "també queda reflectit en el punt cinqué de la resolució del 30 d'agost de 2021 de concessió".

D'altra banda, Vañó declara que l'haver publicat al setembre la resolució de concessió suposa "un problema greu per a les entitats de la discapacitat ja que en referència als programes que es van presentar, ja han gastat dels seus fons propis, el pressupost determinat perquè aquests programes presentats que abasten diferents matèries es puguen desenvolupar i realitzar d'una forma continuada per a millorar la qualitat de vida de la persones amb discapacitat i les seues famílies".

"És necessari i urgent que aquesta subvenció ordinària, siga abonada a les entitats beneficiaries de forma immediata i el 100 per cent del seu import assignat; perquè d'aquesta forma no hi haja una major descapitalització en aquestes entitats del tercer sector social de la discapacitat i no s'asfixie mes, la situació econòmica del nostre teixit associatiu", sosté en un comunicat.

"També hem d'assenyalar -continua- que en haver sigut publicada la resolució de concessió en el mes de setembre i sent el termini màxim de justificació del concedit, estipulat fins al 31 de gener del 2022, es tenen 4 mesos per a la justificació de despeses que ja s'han anat gastant per part de les entitats".

"La qual cosa fa que la seua tresoreria estiga ja ressentida econòmicament i es necessite, urgentment; el pagament d'aquests diners concedits, per a poder seguir duent a terme aquests programes presentats; en favor de les persones amb discapacitat i les seues famílies; independentment de la reformulació de programes que hagen de realitzar aquestes entitats; aquest pagament del 100% i de forma urgent, és just i equitatiu, veient el tremend retard a publicar la convocatòria d'aquestes subvencions ordinàries", conclouen.