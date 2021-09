La llista d'espera quirúgica puja 15 dies a l'agost a la Comunitat Valenciana

Sobre aquest tema, la secretària autonòmica d'Eficiència i Tecnologia Sanitària, Concha Andrés, ha apuntat que l'activitat als quiròfans, com sol ocórrer després de l'estiu, "s'anirà normalitzant i recuperarà la tendència positiva que venia marcant conforme finalitze el descans del personal sanitari i sempre que es mantinga la bona evolució dels indicadors de la pandèmia".

En concret, el nombre de pacients que porten fins el 90 dies en espera per a ser intervinguts és de 34.484, entre 91 i 180 dies 11.814, i més de 180 dies 13.744.

No obstant açò, Andrés ha destacat que encara que el descans vacacional ha reduït el nombre de persones que han eixit de la llista d'espera quirúrgica després de passar per quiròfan, aquest agost s'ha intervingut més que al gener i febrer de 2021.

A més, si es compara amb les dades de fa just un any, la demora estructural és menor pràcticament en totes les especialitats, i "ostensiblement positiva" en cirurgia pediàtrica, amb 107 dies d'espera menys aquest agost que el passat.

Per departaments, ha disminuït lleugerament el nombre de sol·licituds actives respecte al mes anterior en Denia (-15%), Oriola (-11%), Gandia (-6%), La Plana (-4%), València-Doctor Peset (-4%), València-Hospital General (-3%), Alcoi (-3%), Alacant (-2%), València-Clínic (-2%), València-Arnau Llíria (-2%) i Manises (-1%).

Les diferències entre departaments oscil·len entre els 145 de l'Hospital d'Alcoi i els 49 de Torrevella. Així, al capdavant de major demora es troben continuen l'Hospital Sant Joan d'Alacant amb 167, el General d'Alacant amb 145 dies, el General de València amb 144 dies, el Provincial de Castelló amb 134, Vinaròs 128, La Fe 127, La Plana 120 i Elda 103.

Per davall dels cent dies, està Sagunt amb 90, l'Hospital General d'Elx amb 89, Dénia amb 86, el Clínic amb 85, Oriola amb 80, La Ribera 77, Requena 76, la Marina Baixa 70, Castelló 69, Gandia 68, Manises 61, Peset 59 i Elx-Crevillent 52.

Les patologies més importants en la llista d'espera quirúrgica continuen sent les cataractes, per l'envelliment poblacional, l'hèrnia inguinal i les operacions de genoll. No obstant açò, des de Sanitat destaquen que la demora mitjana per a sotmetre's a una intervenció quirúrgica per qualsevol dolència és aquest agost 37 dies inferior a la d'agost de 2020.

Respecte a les especialitats, a l'agost, ha seguit mostrant millorança Cirurgia Ortopédica i Traumatologia que, encara que ha reduït un 2% la quantitat de sol·licituds actives respecte a juliol, continua sent l'especialitat amb més sol·licituds. De fet, Cirurgia Ortopédica i Traumatologia, juntament amb Oftalmologia, Cirurgia General, Urologia i Otorinolaringologia copen el 82% del total de sol·licituds actives.