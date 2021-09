L'Ajuntament de València insisteix en el seu rebuig a acollir la Copa Amèrica: "Hui estem en un altre moment"

"Hui estem en un altre moment", ha asseverat després que l'organització de l'esdeveniment haja ajornat el termini d'elecció de la ciutat que finalitzava aquest mateix divendres, en declaracions a Europa Press després de presentar la llista de delegats de València al congrés del PSPV.

Gómez ha recordat que vivim un moment molt complicat i que la majoria dels recursos van destinats a l'eixida de la crisi, remarcant que mai han deixat de donar suport a l'esport en aquesta regidoria que depèn del seu partit: "Òbviament, com a ciutat volem acollir grans esdeveniments esportius, però tenim clares una sèrie de prioritats".

Alguns exemples que ha destacat són els Gay Games, per als quals postula València en 2026, la Marató per a "posicionar el nom de València com a ciutat saludable" a nivell internacional o la possibilitat que les finals de l'ACB se celebren en la Fonteta.

Fora de l'àmbit esportiu, la vicealcaldesa ha ressaltat que els Goya de 2022 se celebraran en el 'cap i casal' al febrer com a "epicentre de la cultura", ja que van considerar que el cànon era assumible i raonable i que era necessari per a commemorar l'Any Berlanga.

Per contra, ha defès que tant el cànon com el pressupost de la Copa Amèrica és elevat i que "a la gent li costaria entendre que es dedicara tants diners públics a un esdeveniment d'aquestes característiques". "Hem d'anar a poc a poc en la reactivació. La prioritat són les persones i les famílies que viuen a València", ha insistit.

Sobre les crítiques dels empresaris, com el president de la patronal autonòmica CEV, Salvador Navarro, Gómez ha reconegut que estan en el seu dret de posicionar-se sense oblidar que "el cànon principalment ho aporten les institucions" i que la "responsabilitat" de l'Ajuntament és conéixer la ciutat i les seues prioritats.

"Des de l'absolut respecte, és important apostar per la reactivació i per que les famílies afectades tinguen un ajuntament que els permeta fer sostenible el seu projecte de vida a València", ha aprofundit, per a afirmar que els governs han de prendre "les decisions oportunes en cada circumstància i moment puntual històric" i que hauran de tornar-ho a valorar en el futur.

Per la seua banda, la vicepresidenta i portaveu del Consell, Mónica Oltra, ha confirmat que es va mantindre una reunió entre el Real Club Nàutic de València, promotor la candidatura de València per a albergar la 37 edició de la Copa Amèrica de vela en 2024, amb el delegat territorial del Consell a València. No obstant açò, ha assenyalat que desconeix el contingut de la reunió.

ATE DE MESTALLA

D'altra banda, Oltra ha comentat, en la roda de premsa per a informar dels assumptes tractats en el ple del Consell, que s'està treballant l'expedient sobre l'ATE de Mestalla en els departaments competents i quan estiga finalitzat arribarà primer a la comissió de secretaris i subsecretaris, després passarà per 'el Consellet' per a ser aprovat finalment pel ple del Govern valencià.