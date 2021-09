Puig aposta per la descentralització amb la ubicació del Consell de l'Audiovisual i l'arxiu de Canal 9 a Castelló

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha assegurat aquest divendres que el Consell sempre està afavorint la descentralització, i ha posat com a exemple que tant el Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana com l'arxiu de l'antic Canal 9 se situaran a Castelló, concretament a l'edifici que ocupava la Confederació d'Empresaris.

Puig s'ha pronunciat així davant els mitjans a l'UJI de Castelló abans d'assistir a acte oficial d'obertura del curs acadèmic 2021-2022 de les universitats valencianes.

D'altra banda, preguntat si la centralització dels Centres d'Informació i Coordinació d'Urgències (CICU) té marxa arrere, Puig ha explicat que si hi ha alguna possibilitat de descentralització, sempre estan afavorint la descentralització.

"Del que es tracta és de ser el més eficients possibles i no que es lleve cap servei", ha assenyalat el cap del Consell. "Volem augmentar la capacitat de resposta sempre quan una persona té algun tipus de dificultat, i el 112 de la Comunitat Valenciana és dels més potents d'Espanya i un dels referents d'Europa perquè ha sigut un bon sistema que a més ve d'altres legislatures", ha afegit.

Segons ha apuntat, cal veure com es pot actualitzar i ser més eficients, "però en absolut de tracta de baixar el servici".

CONSERVATORI

Finalment, preguntat per les negociacions entre l'Ajuntament i el Consell per a la construcció del Conservatori de Música i Dansa de Castelló, Puig ha assenyalat que les dos institucions "tenen voluntat d'acordar per a millorar els servicis públics de l'ensenyament i la cultura a Castelló".

Des d'eixa perspectiva, -ha dit- "la Generalitat, fora de qualsevol soroll, està treballant amb l'Ajuntament i buscarem no només fer el Conservatori, que és fonamental, sinó ampliar i tindre unes dotacions de caràcter cultural que enfortisquen les infraestructures culturals que es mereix Castelló".