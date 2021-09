L'Ajuntament d'Alacant garanteix la lactància materna a les escoles infantils municipals a partir d'aquest divendres

El nou protocol plasma la normativa de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i contempla la doble possibilitat que les mares puguen donar el pit en els espais habilitats als centres, així com l'aportació de les preses de llet que necessiten els lactants.

Aquesta resolució es produeix després que una mare haja publicat en xarxes socials una queixa cap a una de les escoles infantils que no li va permetre portar la seua llet materna, ja que la normativa arreplega que no es podien portar aliments aliens al centre.

No obstant açò, l'Ajuntament gestionarà la incorporació de neveres específiques per a la llet dels lactants, a més de les genèriques que ja existeixen en els dos centres, tal com ha anunciat el consistori en un comunicat.

"Hem parlat amb la inspecció sanitària per a aplicar les mesures que siguen necessàries per a garantir la lactància materna a les dos escoles infantils", ha recalcat l'alcalde, Luis Barcala.

Recalca així que el nou protocol estarà en vigor aquest divendres "per a donar totes les facilitats a fi que les mares puguen complir amb el dret a la lactància a les escoles municipals".

"Havíem de donar una resposta immediata al cas plantejat per aquesta mare de l'escola d'Elx Xiquets i així ho hem fet", ha precisat el primer edil. "La normativa de les escoles infantils no pot preveure tots els casos i circumstàncies que es poden presentar i l'anem a adaptar per a permetre que la llet materna aprovada per les mares siga l'aliment dels seus bebés", ha agregat.

Igualment, ha assegurat que el nou protocol, consultat amb els experts sanitaris, compte "amb totes les garanties de seguretat per als bebés i salvaguarda el dret a la lactància que tenen totes les mares".

A més ha dit que serà comú per a les dos escoles infantils "i planteja una solució per a tots els casos de lactància materna que es puguen presentar en el futur, al mateix temps que garanteix la conciliació familiar de les mares i el tipus d'alimentació".

"Amb aquest decret interpretem la norma vigent a les escoles infantils; no serà necessari esperar la reforma de la reglamentació sobre la lactància materna perquè aquest protocol s'incorpora de forma immediata a eixa normativa dels dos centres", ha conclòs.