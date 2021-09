Sara Sálamo ha vuelto a vivir una situación desagradable en Twitter, pues en las últimas horas ha recibido un aluvión de comentarios negativos por parte de varios usuarios que, a raíz de su último post, han criticado su manera de educar a sus hijos.

La polémica comenzó cuando la intérprete contó que, al no soportar los lloros de su hijo en su primer día de escuela, decidió llevárselo: "Ya no trago más. Dejar a una criatura de 1, 2 o 3 años en un lugar que no conoce, con personas a las que no conoce de nada, el primer día que pone un pie en ese espacio, es violento".

"La solución no es hacer ver que no pasa nada para sentirnos mejor. O decir que es parte del proceso. La solución es plantarnos. Luchar por adaptaciones dignas. Por ratios aceptables. Luchar por un permiso laboral que nos permita acompañar a nuestras crías", añadió.

Misoginia, machismo, homofobia, adultismo, bulliying…

Esta gente vive entre nosotros. pic.twitter.com/DAPylLmXST — Sara Sálamo (@SaraSalamo) September 15, 2021

Estas palabras no convencieron a todos los usuarios y, de hecho, algunos se mostraron muy críticos con la artista, teniendo malas palabras, incluso, para su hijo, al que llegaron a llamar "marica", "inaguantable" y "gilipollas".

"Misoginia, machismo, homofobia, adultismo, bulliying... Esta gente vive entre nosotros", ha lamentado la intérprete, compartiendo capturas de pantalla con comentarios como "escolariza a tus hijos, hija de puta" o "esta es la que tiene en los restaurantes al niño dando por culo al resto de comensales y si le dices algo se ofende: 'Es que son niños".

Eso sí, pese a la naturaleza de estos comentarios, Sálamo también ha recibido mensajes de cariño por parte de decenas de tuiteros. "Realmente no me afecta lo que dice esta gente... Me afecta que creen que pueden hacer esto con total impunidad. Dirigirse así a alguien que no conocen. (Bueno, ni conociendo, ni conociendo...), ha zanjado la actriz, agradeciendo las muestras de apoyo.