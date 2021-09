Costa planteja que "com a mínim" es mantinga per a À Punt el grau d'inversió actual: "Demane que s'estabilitze"

Costa s'ha pronunciat d'aquesta manera, preguntat pel pressupost del la cadena per a 2020, després de la roda de premsa que ha oferit per a presentar les novetats informatives de la cadena en la nova temporada al costat de la directora d'Informatius, Raquel Pérez, i el subdirector d'Esports, Ricardo Cobo.

El responsable d'À Punt ha recordat que el vigent contracte programa "acaba enguany" i ha explicat que "s'està negociant ara la renovació". "Imagine que serà qüestió de temps conéixer en quina situació està", ha asseverat, a més d'apuntar que el pròxim es firmarà per a tres anys.

Alfred Costa ha instat, "com a mínim", a "mantindre el grau d'inversió que hem tingut actualment d'ací tres anys". Després d'açò, ha exposat que els gestors s'encarregaran "de traure tota la possible explotació" de "tots els recursos interns" i també "dels externs".

En aquesta línia, ha defès el treball i les propostes fetes per l'actual direcció atenent al pla estratègic inicial amb el qual va arribar. "Són projectes que s'ha aconseguit portar avant amb el que suposa tot açò de temps d'administració i jurídics, de traure els plecs, adjudicar-los i la construcció", ha asseverat.

"Nosaltres som molt respectuosos, sabem quina és la situació", ha afegit Costa respecte al pressupost, alhora que ha insistit a mantindre almenys l'existent. Ha destacat que el seu equip ha demostrat "que podem fer més amb mes" perquè "amb els recursos que tenim hem aconseguit incrementar molt la producció pròpia i nodrir el sector audiovisual valencià amb un món de projectes i productes que estan donant el seu resultat".

Així, ha declarat que li agradaria "que s'estabilitzara almenys l'aportació que es fa per al servei públic". "Hem demostrat que amb això podem millorar una mica", ha indicat el director general d'À Punt Media.

Igualment, ha valorat la "quantitat de ponts importants" que s'ha establit amb "instituts i direccions generals" de l'administració valenciana "per a aconseguir inversió en el sector productiu". Ha concretat que les línies d'ajudes que arriben d'eixos ens "no venen a la radiotelevisió" sinó que contribueixen a "nodrir continguts audiovisuals per a potenciar i promoure eixes activitats".

Alfred Costa ha advocat per "estabilitzar" i "incrementar" també eixes aportacions autonòmiques. "Hi ha sectors públics que han detectat que per a les seues polítiques és importantíssim, des d'un punt de vista divulgatiu, que la radiotelevisió puga oferir eixes finestres de visibilitat".

En aquest punt, ha citat com exemple espais dedicats al turisme o a conéixer les empreses i el teixit industrial i productiu de la Comunitat per mitjà d'espais concursos i des de l'entreteniment. "Eixe paraigua és el que demanem a les institucions: que mantinguen eixa mirada atractiva per a difondre i promoure les seues accions polítiques".

Respecte a la gestió i generació de recursos, el director general ha parlat també de les "coproduccions i associacions amb unes altres sectors televisius de Forta o de Tv3 i IB3, perquè eixe estalvi que fas en inversió en eixes produccions es puga destinar a altres franges de la graella que pugues protegir".

PERSONAL

D'altra banda, preguntat per les necessitats de personal de la cadena per a cobrir tota la seua oferta, el seu director general ha indicat que "sempre" que se li pregunta per açò diu que "per a fer la televisió i la ràdio que fem fa falta la gent que hi ha ara". Ha considerat que "per a complir el contracte programa actual i les exigències d'horaris" no es necessita més.

"Em presente aquest projecte amb un capital humà molt interessant. El que fem és tractar de dotar la graella de la ràdio i la televisió de la major quantitat d'hores. Hem incrementat pràcticament un 68 per cent l'aportació que fan els equips de la radiotelevisió pública a les graelles en hores d'emissió i el que estem fent és ajustar els equips per a tindre un informatiu matinal de qualitat en la ràdio, un magazín d'actualitat en la televisió" i els informatius, així com algun espai extra, ha exposat.