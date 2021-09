Colate, operado de nuevo tras el grave accidente que sufrió en 'Supervivientes'

Colate Vallejo-Nágera ha tenido que ser de nuevo intervenido quirúrgicamente como consecuencia del accidente que sufrió en Supervivientes 2019, tal y como él mismo ha anunciado a través de Instagram.

El empreario ha publicado una fotografía desde el hospital Ruber Internacional, en Madrid, para agradecer al equipo médico su labor. En especial, al doctor Domingo Delgado, a quien considera "un amigo de los de verdad".

El hermano de la juez de MasterChef Samantha Vallejo-Nágera ha sido operado de uno de los cuatro huesos que se le rompieron en Honduras. "Después de más de dos años, pronto vuelvo a estar en forma", ha anunciado.

Fabio y @ColateNicolasVN están siendo atendidos por los servicios médicos tras la prueba realizada https://t.co/0FBgMJbayp #SVGala9 pic.twitter.com/BNf9EBSOy5 — Supervivientes (@Supervivientes) June 20, 2019

El empresario protagonizó uno de los momentos más tensos de la historia del reality cuando cayó sobre él una enorme prueba durante una de las pruebas. "Mi primer pensamiento es que me iba a morir, porque pensé que me había roto las costillas y que me las había clavado en los pulmones", opinó Colate sobre aquello un año después, en una converasción con Mónica Hoyos.

Trasladado al hospital y tras unos días de recuperación, volvió al concurso con un brazo en cabestrillo y, aunque en aquel momento no contó nada, meses después aseguró que el programa ocultó la gravedad de su lesión: "Me rompí cuatro huesos y no es que no lo dijeran, es que incluso lo negaban".