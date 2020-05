Colate Vallejo-Nágera pensó que iba a morir en Supervivientes, al que acusa de estar "muy manipulado"

El empresario Colate Vallejo-Nágera no ha tenido tapujos a la hora de hablar del concurso Supervivientes, de Telecinco, en el que él mismo participó en la pasada edición y en el que sufrió un grave accidente del que ahora ha hablado, además de cargar contra lo que hay detrás del mismo.

En una conversación conducida por la presentadora Mónica Hoyos, que también fue concursante de aquella edición y en una pieza que publica la revista Semana llamada Un café con Mónica, Colate ha asegurado que tras el accidente pensó que moriría.

El entrevistado y algunos de sus compañeros, entre los que estaba Isabel Pantoja, se enfrentó a una prueba del concurso que consistía en mover una enorme rueda de mandera por un circuito. En un momento dado esa rueda cayó sobre él, en un tenso momento que pudo verse en directo.

"Mi primer pensamiento es que me iba a morir, porque pensé que me había roto las costillas y que me las había clavado en los pulmones", explica ahora, ya recuperado, Colate, que asegura que "si le pasa a Isabel, a Isabel la mata".

Trasladado al hospital y tras unos días de recuperación, volvió al concurso con un brazo en cabestrillo. Colate asegura que el programa ocultó la gravedad de su lesión. "Me rompí cuatro huesos y no es que no lo dijeran, es que incluso lo negaban".

En general, Colate no quedó contento con su paso por el programa. "Es un programa tan manipulado, tan orientado a los intereses de la cadena o de quien sea", valora.