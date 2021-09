El Consell mobilitza més de 4.500 milions per a la recuperació valenciana

El Consell ha mobilitzat 4.523 milions d'euros per a la recuperació econòmica i social de la Comunitat Valenciana a través de les accions de l'acord Alcem-nos. Així ho va manifestar ahir el president de la Generalitat, Ximo Puig, després de presidir la reunió de la Mesa del Diàleg Social en la qual es va fer una avaluació de l'Acord per a la Recuperació de la Comunitat Valenciana quan es compleix el seu primer any en vigor, i en la qual van participar, entre altres, el president de la CEV, Salvador Navarro; la secretària general de CCOO-PV, Ana García, i el secretari general d'UGT-PV, Ismael Sáez.

Durant la seua intervenció, Puig va destacar l'«elevat grau d'execució de les accions proposades» pel Consell i els agents socials signants del Acord Social Alcem-nos, ja que el 88% de les propostes ja estan en execució o han conclòs. En concret, les iniciatives adoptades en el si de la mesa de diàleg van ser un total de 357, de les quals 50 van ser proposades per la Mesa de Polítiques Públiques, amb una dotació de 1.841 milions d'euros; 49 accions de la Mesa de Recuperació Social, que mobilitzaran 1.742 milions d'euros; 100 projectes de la Mesa de Polítiques Verdes, amb 256 milions; i 158 iniciatives de la Mesa d'Economia, amb 683,8 milions.

El cap del Consell va assenyalar que aquestes accions i iniciatives estan dirigides a accelerar canvis que contribuïsquen a generar ocupació, augmentar la sostenibilitat i la digitalització, i incrementar la productivitat. Així mateix, ha destacat que els acords signifiquen incrementar la cooperació per a «avançar des del respecte».

Puig va anunciar la creació d'una nova mesa de diàleg, dins de l'acord general per a realitzar un seguiment de l'execució dels fons europeus, amb la «màxima transparència» i la participació dels agents socials i econòmics i aconseguir la major implementació possible, ja que va assegurar que la Comunitat «participarà en totes les convocatòries competitives possibles».