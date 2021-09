Participació Ciutadana destinarà 201.000 euros per a recolzar a entitats veïnals i fomentar l'associacionisme a Alacant

En concret, es destinarà a l'organització de cursos i tallers i a les despeses de funcionament dels locals on estan situades les seues seus socials, així com els projectes per a fomentar la participació de la ciutadania.

En el primer dels casos, l'aportació municipal total és de 100.00 euros, de 72.000, en el segon, i 30.000 per a projectes, tal com han confirmat els portaveus Antonio Manresa (Cs) i Manuel Villar (PP) en sala de premsa.

Per la seua banda, el regidor Manuel Jiménez, ha assenyalat que "s'ha fet un esforç econòmic important amb tal de fomentar el moviment associatiu i s'ha creat una línia de subvencions exclusiva per a les associacions veïnals, incorporant despeses derivades del funcionament".

A la convocatòria de Projectes podran sol·licitar l'ajuda econòmica les associacions veïnals, educatives, juvenils, culturals, culturals-esportives, de discapacitats o de diversitat funcional, gitanes, dones, assistencials, o ecologistes, entre unes altres, sempre que figuren en el Registre Municipal d'Entitats (RME).

"Els objectius dels projectes estaran lligats amb el civisme, la prevenció de conflictes, el foment de la cultura de la pau, la promoció de l'educació i la formació, la defensa de l'equitat entre dones i homes i la promoció dels drets de la dona, el foment de la integració i interculturalitat i d'una ciutat sostenible", ha afegit Jiménez.

D'altra banda, la sessió ha tret avant també de forma definitiva el Primer Expedient de Modificació de Crèdits, per import de 2.873.000 euros del Patronat d'Escoles Infantils, Agència Local de Desenvolupament i Patronat de Turisme.

En el cas del Patronat Municipal d'Educació Infantil 2021 s'ha aprovat la concessió de Crèdits Extraordinaris i Suplements de Crèdit per 60.800 euros i 43.000 euros, respectivament.

En l'Agència Local de Desenvolupament Econòmic i Social d'Alacant s'han aprovat crèdits extraordinaris per import de 156.000€ i suplements de crèdit per 434.000 euros.

D'aquesta modificació es destinaran 240.000 euros a la rehabilitació i dotació de mobiliari de locals municipals denominats 'Territorios Futura' per al desenvolupament de l'estratègia digital municipal al carrer Sargento Vaillo y Monte Tossal, així com a l'Oficina d'Atracció d'Inversions.

Així mateix, es destinen 200.000 euros a la contractació de sis tècnics de suport a l'equip de tramitació de les ajudes econòmiques de l'Agència Local per la Covid i altres 150.000 euros a la compra d'equipament informàtic per a millora de l'atenció online i el teletreball.

Per al Patronat de Turisme d'Alacant, s'han aprovat suplements de crèdits i crèdits extraordinaris, per import de 1.050.500 euros i 1.322.700 euros, respectivament.

Entre les accions a realitzar destaquen els 790.000 euros destinats a promoció turística de la ciutat, així com la nova farmaciola de salvament i socorrisme de la platja d'Urbanova, el subministrament de passarel·les de fusta per a la platja central de Tabarca i una nou lavabo públic.

També l'ampliació de l'escala de fusta del port que dóna accés a la platja i al casc urbà, així com la tarima de fusta del nou servici d'atenció al bany per a persones amb mobilitat reduïda.