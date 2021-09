Mazón diu que al Govern "no li interessa" solucionar l'infrafinançament de la Comunitat i incorre en contradiccions

Així ho ha manifestat després d'una reunió amb el president de la Confederació Espanyola de Comerç i president de Confecomerç, Rafael Torres, al costat de la secretària general del PPCV, Maria José Catalá, en ser preguntat per declaracions de la vicepresidenta primera del Govern i ministra d'Assumptes Econòmics, Nadia Calviño, i la vicepresidenta segona i Ministra de Treball, Yolanda Díaz, sobre la reforma del sistema de finançament autonòmic en les seues recents visites a la Comunitat.

Segons Mazón, ací venen "ministra rere ministra, ministre rere ministre, quasi insultant-nos ja. És que ja no és abandó, és que quasi és a dir: els seus problemes no ens interessen per a res i no els abordaré".

El líder dels populars ha lamentat que "fa massa temps que som pitjors que els altres i ningú ve ací ni a reivindicar gens des del Partit Socialista i ningú ve ací a reivindicar assumptes tan gravíssims com el finançament que necessitem", ha insistit.

Mazón no ha vist "cap solució al tema del finançament" i recrimina a la ministra de Treball que visitara aquest dilluns la Comunitat i no parlara d'ocupació jove, de com treballaran els fons europeus per a millorar la situació d'atur, quin pla de xoc estan proposant o com es recolzarà als qui generen ocupació. "De tot això no han parlat, que és el que em preocupa", ha conclòs.