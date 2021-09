Mofa en las redes con Mala Rodríguez por su desmesurada pasión por las oficinas: "Que alguien le regale una grapadora"

Mala Rodríguez se ha convertido en tendencia este lunes después de que publicara un fragmento de su libro, Cómo ser Mala, como suele hacer en sus redes sociales. Sin embargo, la página que mostró en esta ocasión en Instagram llamó la atención por el valor que le daba a algo tan mundano como ir a trabajar.

"A mí me flipan las oficinas, me imagino cómo debe de ser ir todos los días a una, tener una grapadora, ir a la impresora, conocer al chico callado de la mesa del fondo, sentarte en tu escritorio. La gozadera de quedar para ir a tomar algo después del curro. Eso me encantaría. Para mí lo exótico son ese tipo de cosas", reza el texto.

Rápidamente, su publicación se llenó de comentarios sorprendidos con su afirmación. "¿Es ironía?", le preguntó una fan. "Te dejaría de flipar pronto, doy fe", comentó otra.

En Twitter no tardaron en hacer memes de su publicación. "Que alguien le regale una grapadora a la Mala Rodríguez", tuiteó una usuaria. "¿Mala Rodríguez hiriéndose accidentalmente con una grapadora?", bromeó otro.

Que alguien le regale una grapadora a La Mala Rodríguez. — 💜Cabronaza💜 (@Cabronaza_) September 14, 2021

¿Mala Rodríguez hiriéndose accidentalmente con una grapadora? Esta y otras subtramas en la nueva temporada de "The Office" — คภՇยคภ (@antuanico) September 14, 2021

Mala Rodríguez: "Me flipan las oficinas, para mi lo exótico son ese tipo de cosas"



Las oficinas en realidad: pic.twitter.com/hh2YtbTbYC — Yogulado (@Supertramp9713) September 14, 2021

La Mala: jo, ojalá conocer al chico callado de la mesa del fondo 🥺



El chico callado de la mesa del fondo: pic.twitter.com/20SWVQ0nrK — Asier Sola🎙️ (@AsierAyape) September 14, 2021

Fernando Alonso en Mercadona, Mala Rodriguez en la oficina. https://t.co/5Xljkispcz — Imirizaldu (@DavidGalbete) September 14, 2021

A algunos tuiteros les ha recordado este momento a cuando, en agosto, Fernando Alonso dijo en un directo que le encantaba ir al supermercado porque era "emocionante": "Cosas que son absolutamente normales, para mí las disfruto como si fuesen oro, porque no las hago todos los días del año".