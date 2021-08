Ibai Llanos, con ganas de ir al Mercadona con Fernando Alonso después de que se haga viral su emoción por el supermercado

Por obra y magia de las redes sociales, unas extrañas declaraciones de Fernando Alonso de 2017 han vuelto a primera línea de actualidad. Durante un directo en instagram previo a su primera participación en las 500 millas de Indianápolis, el piloto español confesó que una de sus pasiones ocultas es ir al supermercado.

"Tengo que decir que es una de las cosas que más me gustan. Me mola ir al supermercado, ir a tu aire. Ver lo que te apetece en ese momento, qué vas a cocinar, qué hace falta en casa...", explica un Alonso, que se enreda en sus palabras y acaba diciendo que "siempre es emocionante" ir a comprar toallas porque están gastadas, papel de regalo o algo para reparar el exterior de su casa. "Cosas que son absolutamente normales, para mi las disfruto como si fuesen oro, porque no las hago todos los días del año", remata el corte Alonso.

Estas palabras han generado numerosos comentarios, incluido el de uno de los hombres del momento: Ibai Llanos. El streamer ha reaccionado a este vídeo viral con una confesión: "Las ganas que tengo de ir con Fernando Alonso ahora mismo al Mercadona son impresionantes".

Las ganas que tengo de ir con Fernando Alonso ahora mismo al Mercadona son impresionantes https://t.co/59FX14LhgE — Ibai (@IbaiLlanos) August 21, 2021

Mientras este vídeo volvía a la actualidad, Alonso estaba en el circuito de Le Mans haciendo historia con una exhibición. El asturiano ha sido el primer piloto en dar una vuelta completa al circuito de La Sarthe al volante de un Fórmula 1.