Quién es Cristina Porta, la periodista deportiva que está revolucionando 'Secret Story'

La periodista deportiva Cristina Porta se ha convertido en una de las concursantes más controvertidas del reality 'Secret Story' de Telecinco. Los primeros días están resultando ser bastante complicados en la casa y algunos de sus compañeros le han reprochado su actitud "controladora".

"Has elegido ser la controladora de la prueba y la que nos controla a todos, porque has hablado mucho esta mañana", argumentaba Lucía Pariente, otra de las concursantes, delante de todos los compañeros.

Así, la primera gran bronca del reality se ha producido de manera grupal por la prueba semanal y la queja de la periodista al considerar que no todos sus compañeros "tienen la misma predisposición a hacer la prueba".

¿Cómo ha sido su trayectoria profesional?

"Periodista deportiva y publicista. Antes: "The Game Show" en La Sexta, Infiltrados de Gol, Jugones, Real Madrid TV, Punto Pelota… Ahora: Secret Story". Así se describe Cristina Porta en sus redes sociales, una de las concursantes más desconocidas de este reality.

Dedicada al periodismo deportivo, esta joven tiene un vínculo con el mundo televisivo, ya que formó parte del equipo de investigación de la redacción del programa 'Sálvame' y también trabajó en 'Cazamariposas'. Como detallan desde Telecinco, Cristina Porta también ha colaborado con Risto Mejide y es habitual verla en programas dedicados al análisis de fútbol.

En su vídeo de presentación para el reality, la concursante asegura que no va a ser un mueble y que guarda una gran incógnita. "El secreto que llevo al programa es algo muy íntimo, me encantan los retos y por eso estoy aquí (...) Soy adicta al deporte, me gusta verme bien y que me vean bien (...) Soy de mecha corta, no es que me guste discutir, pero no me siento incómoda en una discusión", destacaba en su presentación.