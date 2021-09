Las primeras discusiones y enemistades llegan a la casa de 'Secret Story' a dos días de comenzar el concurso

A tan solo dos días desde que comenzara Secret Story, los concursantes ya han tenido su primera discusión. Los turnos de la prueba han desatado el conflicto entre ellos, por desacuerdos en la organización al realizarla.

Isabel Rábago y Fiama critican que hayan sido "echadas de la prueba" cuando la estaban haciendo y, por la tarde, cuando los demás ya estaban cansados, les pidieran que volvieran a hacerla.

"No es echar, es rotar", les ha respondido Miguel Frigenti este sábado por la noche, siendo apoyado por la mayoría de sus compañeros que también se encontraban en la conversación.

Los únicos que no han presenciado los reproches han sido Luca y Bigote Arrocet, que se encontraban en la zona de los vestidores teniendo una conversación mística sobre el catolicismo. Julen fue en su búsqueda a avisarles de que se había desatado una problemática grupal y era importante que estuvieran.

A este desacuerdo se le suma la enemistad ya considerada oficial entre Fiama y Cristina. La exconcursante de La isla de las tentaciones ha verbalizado unas contundentes declaraciones sobre la deportista en la que le acusa de "altiva" y que le proporciona "mala energía".

Estos pensamientos negativos sobre ella los ha pronunciado en "el cubo", por lo que aún no han salido a la luz públicamente. Sin embargo, ella ya ha reconocido las críticas que le ha hecho a la concursante tan solo dos días después de empezar el reality porque se ha arrepentido de hacerlo.

Este domingo por la mañana, Cristina le ha ofrecido una crema para los granos a Fiama. Este generoso gesto ha provocado que la concursante se replante sus palabras y pensamientos acerca de ella y haya querido confesarle, porque se ha sentido "mala persona", las declaraciones que ha hecho sobre ella.

"No juzgues antes y ahora porque la crema ya no", ha sido la respuesta que le ha dado Cristina, sintiéndose mal por haber sido catalogada antes de tiempo de algo que ella y otros concursantes creen que no le corresponde. Después de lo sucedido, también ha confesado que con ella ha "tenido menos conexión".