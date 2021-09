Barbón anuncia en Funeres su decisión de presentarse a la reelección como secretario general de la FSA

"El próximo sábado se celebrará el Comité Autonómico de la FSA en el que se convocará formalmente el 33 congreso de la organización, pero consideraba que este espacio -el de Funeres- era en el que tenía que anunciarlo", ha dicho Barbón.

No ha sido este el único anuncio que ha hecho el presidente asturiano en este acto al que ha dicho sentir una importante 2ligazón sentimental". Así ha anunciado también que el próximo jueves día 16 se iniciarán en presidencia las reuniones con todos los portavoces de los grupos parlamentarios, a excepción de Vox, para trabajar sobre la reforma del Estatuto de Autonomía. Posteriormente las reuniones se trasladarán al seno parlamentario.

Además Barbón también se ha referido a la "reivindicación de los movimientos memorialistas ligada a hacer hijos predilectos de Asturias a aquellas personas que no sólo lucharon aquí contra la Dictadura sino luego lucharon contra el nazismo y son héroes en Francia y no en España, no se les ha reconocido como tal".

"Nuestra ley no permitía que personas fallecidas fueran hijos ilustres, por eso se presentará una modificación de la ley de Honores y Distinciones que permita, entre otras cuestiones, que esas personas que han sido luchadores por la libertad en España y fuera, a pesar de haber fallecido y en aplicación de lo que dice la ley de Memoria Democrática puedan ser hijos predilectos", ha dicho Barbón.

DEFENSA DE LOS DERECHOS

Por otra parte, durante su intervención el presidente asturiano también ha lamentado que haya gente que está empeñada en hacer ver que los derechos son imposiciones y no es así. "Los derechos significan la posibilidad de que las personas optemos para decidir sobre nuestra vida, como queremos vivir, con quien queremos vivir y hasta cuando queremos vivir", ha dicho Barbón que ha añadido que además esos derechos nacen de mayorías parlamentarias construidas democráticamente con el voto.

"Se está intentando deteriorar la imagen de la libertad y poner esta al servicio de unos pocos, cuando la libertad no es eso sino que es de todos, no es de nadie, es colectiva y representa la capacidad de las personas para elegir", ha dicho.

Barbón ha indicado la importancia de este acto para su formación en el que es siempre emocionante participar, recordando que en el pozo Funeres se encuentran una veintena de personas "asesinadas once años después de finalizada la Guerra civil por el odio, por defender la libertad y la democracia".

Adrián Barbón ha manifestado que poder celebrar este acto en Funeres representa una "vuelta relativa a la normalidad" aunque ha aprovechado para hacer una nueva llamada a la prudencia y a no bajar la guardia, así como animar a vacunarse a todos los asturianos que aún no lo hayan hecho.