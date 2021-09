L'Ajuntament d'Alacant obri el termini per a concursar en l'escultura en homenatge a les víctimes de la Covid-19

20M EP

NOTICIA

L'Ajuntament d'Alacant ha obert el termini per a la presentació de projectes al concurs municipal per a erigir una escultura amb la qual honrar a les persones mortes per la covid-19.