Ximo Puig presenta el màxim d'avals que el confirmen com a candidat únic a la Secretaria General del PSPV

La candidatura del president de la Generalitat i secretari general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha presentat aquest divendres el màxim d'avals permesos -el 4% del seu cens-, fet que el confirma com a únic aspirant a la Secretaria General dels socialistes valencians, càrrec que ocupa des de 2012, al congrés que se celebrarà al novembre a Benidorm (Alacant).

La documentació ha sigut entrega per Carlos Fernandez Bielsa i Mayte García, representants de la candidatura, a José María Ángel, president de la Comissió Nacional d'Ètica i Garanties del partit, segons ha informat el PSPV en un comunicat.

Tots dos representants han destacat "la unitat i responsabilitat de tot el partit, en un moment històric sense precedents en les dues últimes dècades" -feia 17 anys que no hi havia una única candidatura en un congrés del PSPV- i han subratllat que "junts els i les socialistes avancem en la consolidació d'un projecte polític clau per al futur de la Comunitat Valenciana".

"Durant aquest procés hem demostrat a la societat que som un partit de majories, que està centrat en el que realment importa, els valencians i valencianes", han afirmat. El Congrés del PSPV-PSOE tindrà lloc els pròxims dies 12, 13 i 14 de novembre a Benidorm, moment en el qual es ratificarà a Ximo Puig com a secretari general del partit.