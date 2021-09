Sánchez Bugallo "espera" el borrador de los presupuestos de 2022 para octubre y su aprobación antes de finales de año

Así lo ha anunciado esta mañana el regidor municipal en rueda de prensa, donde ha matizado que están a la espera de los respectivos presupuestos de Xunta de Galicia y Gobierno central. "A partir de ahí empezaremos los contactos bilaterales para intentar conseguir su aprobación antes de finales de año", ha asegurado Bugallo.

El alcalde también ha abordado la situación en la que se encuentra la ampliación del Hospital Clínico de Santiago, que ha calificado de "necesaria", dado que "hay un problema importante de colapso". Bugallo ha recalcado además que debe tenerse en cuenta que se trata de un hospital "urbano", lo que presenta ventajas, pero también "inconvenientes".

"Hay unas limitaciones en cuanto al espacio, que hay que optimizar. Lo que está claro es que el acceso tiene que pivotar en torno a una buena conexión de transporte público".

Respecto de las plazas de aparcamiento, el regidor ha afirmado que se habilitarán "todas las que se puedan" pero "la salud es lo primero". "La cuestión es si todos tenemos que aparcar en la puerta del hospital", ha comentado el alcalde.

OBRAS EN SANTIAGO

Por otra parte, el alcalde compostelano ha hecho un repaso por las obras actualmente en marcha en la ciudad. Así, ha recordado que este lunes han empezado en la calle del Hórreo, unas obras "complicadas desde el punto de vista circulatorio", y que esta misma tarde se abre al paso de vehículos, con carácter provisional, la Avenida de Rodríguez de Viguri.

En cuanto a las acciones en Concheiros, Bugallo ha informado de que esta pasada noche fue imposible asfaltar, por lo que se volverá a intentar esta noche, entre las 20,00 horas y las 4,00 horas. Si tampoco se pudiese, ha señalado, se volvería intentar este sábado, entre las 8,00 horas y las 17,00 horas.

El regidor ha remarcado que hay 22 obras que "se están empezando y que están vinculadas al remanente de la tesorería" y, aunque el objetivo es acabarlas antes del 31 de diciembre, ha informado de que Hacienda le ha trasmitido al Gobierno local su intención de "mantener la suspensión de las reglas fiscales hasta 2022", lo que "permitiría que, aunque se prolongasen las obras más allá de la fecha fijada, no tuviesen que pagarse con los presupuestos de 2022, sino con los remanentes".

Otro de los temas abordados por el regidor ha sido la polémica con los comedores escolares, en los que algunos alumnos compostelanos no han conseguido plaza. Bugallo ha aclarado que las familias que no han podido utilizarlo son familias que no habían solicitado el uso del comedor -aunque tuviesen concedida la beca comedor, "son procedimientos distintos"-.

El Ayuntamiento ya ha abierto, de forma excepcional, las inscripciones para que los escolares que lo necesiten, puedan acudir al servicio de comedor el lunes.