Vox se suma a la campaña de recogida de firmas contra la oficialidad de la llingua

"Está en juego el futuro de los asturianos. La imposición de la llingua que pretende el socialista Adrián Barbón y sus socios de gobierno limitará aún más las oportunidades de los asturianos dentro y fuera de su región. Además de disparar la deriva en la que se encuentra Asturias tras los sucesivos gobiernos socialistas", ha señalado el portavoz de Vox.

Por ello, desde Vox Asturias "confiamos que PP, Ciudadanos y Foro acepten la invitación de la plataforma porque el futuro de los asturianos no puede limitarse a los delirios de un presidente del Principado obsesionado con reformar el estatuto de autonomía y la imposición de la llingua. El destino es de los asturianos, no de Asturias. No es Asturias quien no encuentra trabajo, es un asturiano. No sufre Asturias, sufre un asturiano. No es Asturias quien no tiene problemas para pagar la luz, es un asturiano. Asturias no llora, llora un asturiano".

En este sentido, Ignacio Blanco ha insistido en que "la oficialidad no es otorgar derechos a los pocos hablantes de llingua. Se trata de los derechos de una lengua minoritaria a tener muchos hablantes obligatorios por la fuerza de la ley y del presupuesto público".

Ha recordado, que "la oficialidad nunca es amable. Una vez aprobada la oficialidad de una lengua, su uso ya es obligatorio en la Administración y en la escuela".

Blanco pide al presidente del Principado, Adrián Barbón, "que tome nota de este tipo de iniciativas y haga lo propio en su partido, porque tal parece que prefiere obviar que son muchas las voces socialistas que discrepan en este asunto", concluye el portavoz.