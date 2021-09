'Secret Story' indigna a la audiencia con el secreto de uno de los concursantes: "Huele a transfobia"

Secret Story vio la luz este jueves en Telecinco, haciendo que regrese tras varios años la transmisión 24 horas, tal y como ocurría en las dos versiones de Gran Hermano. La diferencia principal entre el concurso que empieza y el ojo que todo lo ve son los secretos.

Los concursantes deberán proteger informaciones sobre sí mismos durante el máximo tiempo posible, mientras intentan averiguar los secretos de los contrincantes. Algunas de esas afirmaciones ocultas ya se habían compartido a lo largo de las últimas semanas, como que uno de los concursantes heredará un marquesado o que otro es amante de un presentador.

Al inicio de la gala del estreno y justo antes de enseñar los lugares en los que se desarrollará el concurso, con un claro tinte futurista, Jorge Javier Vázquez, maestro de ceremonias, desveló algunos secretos más. "Soy hermano o hermana de mi padre" fue uno de los más crípticos.

El presentador bromeó con otro de ellos, "quería ser monja y me han propuesto ser escort", diciendo que tenía pinta de pertenecer a Bigote Arrocet. "Le robo la ropa interior a mis amantes" también estuvo entre las frases que leyó el catalán, y adelantó que era posible que alguno de los dueños de esos secretos se desvelara esa noche.

Pero la polémica estuvo servida con otra de las afirmaciones, "perdí la virginidad con una persona trans". Y es que, la oración se distanciaba bastante del resto de contenidos, que eran informaciones más pintorescas, embarazosas o impredecibles.

Rápidamente, en las redes se pudieron ver muchos comentarios afeando que ese se considerara una información lo suficientemente decisiva como para ser clave en el concurso, tildando este gesto como "tránsfobo". Es posible que se advirtiera al presentador al respecto, pues apostilló después que algunos de los secretos buscaban normalizar realidades que, hace unos años, no se habrían visto bien.

Uno de los secretos es "perdí la virginidad con una persona trans". Me parece horrible que lo utilicen como "trapo sucio" o algo así y luego vayan dando discursito de cuanto falta por avanzar en este país. Sois los primeros que permitís los discursos de odio #SecretEstreno — Albii✌🏼 (@itsalbis) September 9, 2021

Lo del secreto de perder la virginidad con una persona Trans me parece una falta de respeto

#SecretEstreno — Faisán (@RojoFaisan) September 9, 2021

Eso sí, el secreto de: “He perdido la virginidad con una persona trans”… sobra tantísimo…



Estamos en el siglo XXI y parece que hablamos de las personas trans como si fueran personas de otra especie… Qué gilipollez…



¡BASTA YA! 🏳️‍⚧️#SecretEstreno#SecretStory pic.twitter.com/gefigYSrai — Moᥒᥲ Vᥲᥒdᥱrᥕᥲᥲᥣ (@monavanderwaall) September 9, 2021

El secreto de "perdi la virginidad con una persona trans" que tiene eso de secreto?????? #SecretEstreno — Salseo💫 (@TVSALSEO) September 9, 2021

lo de perdí la virginidad con una persona trans??? en plan la necesidad de este secreto como si fuese algo fuertísimo? hijos de verdad #SecretEstreno — NO TIENE COÑO (@ChouBisnes) September 9, 2021

“perdí mi virginidad con una persona trans”

Muy innecesario ese secreto la verdad pero bueno#SecretEstreno pic.twitter.com/PdcrCXE9cp — lore✨ (@thounderlife) September 9, 2021

Tengo que decir que el secreto de perder la virginidad con una persona trans, me parece tránsfobo y un dato irrelevante #SecretEstreno — Kgüerty (@caguerty) September 9, 2021

"Perdí la virginidad con una persona trans" aaaah vale ya lo entiendo que el secreto es que alguien ha perdido la virginidad con un ser humano y no con una oveja vale vale ya lo entiendo #SecretStory #SecretEstreno — Ric 🌾 (@Ric_Courpetit) September 9, 2021

Lo de "perdi la virginidad con una persona trans" me parece super de mal gusto e incluso transfobo #SecretEstreno — alba loves judith (@albayyal) September 9, 2021

Pongo un momento telecirco y uno de los secretos que aparece es "Perdí la virginidad con una persona trans", como si fuese algo fuertísimo o algo extraño.. La transfrobia que no se nota 🤮 #SecretEstreno — Ivantxu (@Urdintxu93) September 9, 2021

es q lo transfobos q son en telecinco y luego nos venden la moto de la inclusión por meter a personas trans en realitys cuando no paran de tratarnos como animales de otro mundo #SecretEstreno — Fatema ندى🏳️‍⚧️ (@bixfattyana) September 9, 2021

“Perdí la virginidad con una persona trans” Duele solemente verlo, seguimos con los estigmas. ¿Es algo para ocultar? #SecretEstreno — alvarovargas80 (@alvarovargas80) September 9, 2021

El primer expulsado/a tendría que ser el que ha dicho que perdió la virginidad con una persona trans.



Por imbécil #SecretStory #SecretEstreno — Natalia Álvarez (@Natalia_Who2) September 9, 2021

Jorge Javier dieciendo que hay secretos para normalizar que vivimos en el s. XI después de darse cuenta de la tremenda cagada de perder la virginidad con una persona trans, en fin #SecretEstreno — KORA (@Kora_6568) September 9, 2021

Un tiempo después, el también presentador del Deluxe avanzó algunos secretos más: "En el cole me llamaban bola de sebo con patas", "hice un milagro", "tengo una anomalía física a la que llamo the warrior dolphin", "tuve una aventura con una mujer casada", "me convertí en famoso el día que nací" y "fui kelly".