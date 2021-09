La Federació Llull valora que Puig i Aragonès aborden la reciprocitat À Punt-Tv3 però demana "executar-la immediatament"

La Federació Llull (Òmnium Cultural, Acció Cultural del País Valencià i Obra Cultural Balear) es va reunir el passat 31 d'agost amb Pere Aragonès per a demanar "la represa dels compromisos de la Declaració de Palma i la reciprocitat televisiva". Una setmana després, el col·lectiu ha valorat "molt positivament" que el president català i el seu homòleg valencià hagen abordat en la reunió celebrada aquest dimecres aquest assumpte.

Tot açò, segons indica la Federació en un comunicat, "en un context en el qual només queda el pas definitiu i últim que és el de la firma del conveni, que està exclusivament en les mans de Presidència de la Generalitat Valenciana".

En aquest sentit, la Federació Llull advoca per que l'intercanvi de les emissions entre els canals valencians i catalans es realitze "a través de qualsevol mitjà, en aquest cas mitjançant Smart TV i telefonia", però apunta que, "malgrat açò, aquesta proposta no deixa de ser una solució provisional i que no satisfà" al col·lectiu.

"De fet, el múltiplex propietat de la Generalitat Valenciana disposa d'un canal lliure, en principi destinat al segon canal de la televisió pública valenciana, però que per qüestions pressupostàries s'ha posposat 'sine die' la seua creació. Aquest canal, mentre es treballa en una solució definitiva, podria ocupar-se per a l'emissió, com a mínim, de Tv3", proposa la Federació Llull.

Per tant, ha insistit, l'engegada d'un conveni de reciprocitat que "pose fi a la censura del PP de Tv3 i Catalunya Ràdio" a la Comunitat Valenciana "depèn exclusivament del president Puig" i pot fer-se "hui mateix".

En aquesta línia, assegura que l'actual direcció d'À Punt és "totalment favorable" a la col·laboració amb Tv3, "com demostra la projecció simultània de pel·lícules com 'La mort de Guillem' o el documental dedicat a Frederica Montseny, la compra i emissió de sèries com 'Merlí' o l'inici de coproduccions". "Aquesta dinàmica de col·laboració ha trobat una dinàmica molt positiva per part de la societat valenciana, que s'ha traduït en màxims d'audiència", ha afegit.

Així mateix, ha subratllat que el Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) ha mostrat un "suport total i unànime a aquesta col·laboració, amb l'aprovació de l'entrada a la plataforma 'Bon Dia TV', i l'advocacia de la Generalitat valenciana també ha emès un informe favorable a la firma del conveni de reciprocitat".

Finalment, la Federació Llull ha garantit que "continuarà treballant i insistirà en la necessitat de l'execució de la reciprocitat" entre À Punt i Tv3.