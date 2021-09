IIPP obri expedient per l'actuació dels tres funcionaris de la presó de Villena en la reducció d'un intern

Ortiz, que ha advertit que "qualsevol comportament irregular tindrà una resposta tan justa com a contundent", ha indicat que a més de l'expedient disciplinari, existeix una investigació judicial oberta i serà un jutge el que determine si "va haver-hi excés de força per part dels funcionaris o si el que agredeix és l'intern". Així mateix, ha qualificat d'"aventurat" traure conclusions sobre la possibilitat de relacionar eixa actuació dels funcionaris amb l'agressió a la subdirectora i ha afegit que són procediments diferents.

Així ho ha indicat en declaracions als mitjans a la porta de la presó, convocada per a condemnar l'atac a la subdirectora d'Alacant II, i a la qual també ha assistit la subdelegada del Govern, Araceli Poblador. Les concentracions, a més de Villena, s'han celebrat en la resta de presons i en la seu de la Secretaria General d'IIPP a Madrid.

Poblador ha expressat el seu "suport" i "condemna ferma" a l'agressió a la subdirectora i ha afirmat que el Govern està posant "totes les ferramentes necessàries" per a aclarir els fets en el "menor temps possible". "Des del primer minut estem intentant aclarir els fets però podem entendre que és complicat perquè açò va ocórrer a Benidorm. S'estan posant totes les ferramentes perquè açò s'aclarisca com més prompte millor", ha indicat la subdelegada.

Preguntat per si creu que va haver-hi actuació desmesurada per part dels funcionaris implicats en eixa reducció pel que reflecteixen les gravacions, el responsable d'IIPP ha assenyalat que serà l'expedient l'encarregat de determinar si l'actuació va ser correcta o no". "Per a això està l'expedient disciplinari, per a determinar si l'actuació va ser correcta o no, amb la garantia que l'expedient que obrim està condicionat pel procediment judicial que se segueix en el jutjat de Villena per a saber què va ocórrer", ha exposat.

FUNCIONARIS DE BAIXA

Al mateix temps, ha confirmat que els tres funcionaris estan de baixa des del 16 d'agost, data en la qual van ocórrer els fets, per les agressions i lesions patides. Per aquest motiu, ha dit, no ha pogut parlar amb ells.

Ortiz ha assenyalat que es tracta de dos processos diferents: d'una banda, està la reducció del reclús, sobre la qual s'ha realitzat una investigació prèvia que està quasi acabada amb les declaracions que s'han rebut i el complement de les imatges obtingudes i que es transformarà en un expedient disciplinari. Així, hi ha dos procediments judicials: el que es refereix al fet en si en la presó i un altre per l'agressió que ha patit la subdirectora.

També ha assenyalat que no li consta que hi haja precedents relacionats amb els funcionaris. De la mateixa manera, ha indicat que la subdirectora de la presó "se sent amb força". "La veig una professional íntegra que té molt clar quina ha de ser l'actuació d'un funcionari públic", ha remarcat.

Sobre l'intern de l'incident, Ortiz ha explicat que no pateix malaltia mental però sí està "en un programa per a aquelles persones que tenen algun problema de salut mental". El reclús ha sigut observat per diversos metges i que hi ha part de les lesions patides. Ara està en una presó de la Comunitat Valenciana, es troba bé i se li ha oferit declarar en les investigacions prèvies.

ABSÈNCIA DE FUNCIONARIS EN LA PROTESTA

Preguntat per si li crida l'atenció l'absència de grups de funcionaris de presons en la concentració de condemna, ha respost que no "perquè no es pot abandonar el servici" per a acudir a la protesta. "Estic convençut que la immensa majoria de funcionaris de presons hagueren estat ací, són professionals íntegres dels quals no hi ha cap dubte sobre el seu treball", ha culminat.

Sobre aquest tema, el president de l'Agrupació dels Cossos de l'Administració d'Institucions Penitenciàries (Acaip)-UGT, José Ramón López, que ha participat en una roda de premsa a València, ha justificat l'absència del sindicat en la concentració convocada per IIPP per "la hipocresia de l'Administració", a qui ha acusat de "voler instrumentalitzar" eixa agressió a la mane del centre.

"No té sentit convocar aquest tipus de concentracions quan mai ho fan ni afavoreixen que els funcionaris de presons es concentren quan l'agredit és un altre tipus de treballador", ha denunciat, al mateix temps que ha subratllat que, per aquest motiu, "com a organització sindical, no han convocat ni secundat" la concentració d'aquest dijous.

López ha assegurat que "cada 36 hores s'agredeix a un treballador públic, però IIPP posa problemes perquè els funcionaris dels centres puguen organitzar concentracions" en senyal de protesta. "L'Administració no només pot preocupar-se quan es toca a determinades persones, sinó quan li passe a qualsevol treballador", ha declarat.