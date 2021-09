Els governs valencià i català recomponen relacions i anuncien un "corredor d'interessos compartits"

Els presidents de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, i de la de Catalunya, Pere Aragonès, han escenificat aquest dimecres, en una reunió a València, una tornada gradual a la normalitat institucional en les relacions entre els governs de totes dues comunitats, interrompudes després del procés independentista i que ja en les dècades precedents havien passat per etapes de dificultat i incomunicació. Puig ha definit el nou escenari com "un corredor d'interessos compartits" en àmbits com l'economia, el medi ambient, la gestió dels fons europeus, la sanitat, la cultura o l'audiovisual, en el qual, si bé cada comunitat té projectes polítics diferents, comparteixen el diagnòstic de l'infrafinançament autonòmic i la fiscalitat i és eixe el camí que volen recórrer.

Aquesta voluntat de cooperació s'ha traduït en la creació d'un grup de treball estable, que començarà a treballar en els pròxims dies, per a la gestió dels fons europeus de recuperació, ja que la "superació de la pandèmia i la recuperació econòmica i social" són l'objectiu principal, segons ha manifestat el cap del Consell valencià.

Totes dues comunitats limítrofes tenen interessos comuns. Per exemple, Catalunya és el primer client i proveïdor de la Comunitat Valenciana i més de 60.000 ciutadans de cada comunitat resideixen en la veïna. "Volem fer normal el que és normal entre les nostres societats, sense l'allunyament institucional dels últims anys", ha explicat Puig. "És hora dels ponts i de les solucions, de teixir aliances des de la normalitat institucional i des de l'autonomia de cada govern", ha afegit el president valencià.

Entre els punts acordats en la trobada d'aquest dimecres en el Palau de la Generalitat figuren la defensa davant el Govern d'Espanya de la transferència de més fons, mecanismes de cooperació basats en consorcis empresarials per als PERTE en matèries com l'automoció, la salut o l'agroalimentació, l'establiment d'aliances per a l'hidrogen verd i la cooperació ambiental en espais com l'Albufera i el Delta de l'Ebre.

Altres àmbits de cooperació que també exploraran tots dos governs autonòmics tenen a veure amb la salut mental, "una preocupació compartida després de l'impacte de la pandèmia" de Covid, l'impuls a la defensa del Corredor Mediterrani ferroviari de mercaderies, la necessitat d'un finançament just i la intensificació dels llaços culturals, entre els quals han citat la possibilitat d'establir la reciprocitat de les radiotelevisions públiques autonòmiques a través de les seues plataformes digitals davant les dificultats tècniques analògiques.

Sobre l'infrafinançament, Aragonès ha coincidit amb Puig en el diagnòstic i ha dit que "s'ha de revertir", però ha manifestat que tots dos territoris tenen "propostes polítiques diferents" que "responen a la voluntat expressada en les urnes". En aquest punt, ha dit que la proposta catalana passa per la bilateralitat amb el Govern central a través de la Mesa de Diàleg que comença els seus treballs la setmana que ve, encara que això no significa que Catalunya i la Comunitat Valenciana no puguen avançar en altres aspectes. En aquest punt ha posat com a exemple la reivindicació conjunta que els fons Covid es prolonguen en 2022 per a compensar la despesa en els sistemes de salut autonòmics que està suposant la gestió de la pandèmia.

"El Govern de Catalunya reflecteix la majoria independentista del Parlament, i la de les Corts Valencianes és la que és. Però sí que hi ha espais per a actuar conjuntament", ha afegit. Aragonès també ha afirmat que comparteix la visió de Puig sobre la fiscalitat (l'anomenat dúmping fiscal de Madrid), sobretot en les rendes del capital, i sobre l'efecte capitalitat.

"Cap front" pel finançament

En aquest punt, Ximo Puig ha matisat que no proposa "cap front" en matèria de finançament autonòmic, sinó que es tracta "d'anar sumant" i de "teixir aliances per a anar avançant".

En opinió del cap de l'Executiu català, les relacions entre tots dos territoris "han de passar a ser d'alta velocitat" i han d'estar basades "en el respecte mutu, amb projectes diferents, però amb llaços compartits" i interessos compartits que permeten als seus ciutadans "avançar en prosperitat".