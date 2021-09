Pérez Garijo lamenta la "falta" de "comunicació entre Podem i EU" per a abordar el relleu de Dalmau

La consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica i coordinadora general d'Esquerra Unida del País Valencià (EUPV), Rosa Pérez Garijo, ha lamentat aquest dimarts la "falta" de "comunicació entre Podem i EU" que s'ha donat per a abordar l'eixida i el relleu del vicepresident segon del Govern valencià i titular de Vivenda i Arquitectura Bioclimàtica, Rubén Martínez Dalmau, en aquest executiu, per Héctor Illueca.

Així, ha censurat que Podem, formació a la qual pertany Martínez Dalmau, i EU, a la qual pertany ella, no hagen tractat eixe canvi en el si del Consell, del que formen part a través de la coalició Unides Podem-Esquerra Unida. Pérez Garijo ha considerat que si es vol una coalició amb futur s'ha de treballar "de manera coordinada" i tindre "una relació de tu a tu" entre els partits.

La consellera s'ha pronunciat d'aquesta manera en Les Corts Valencianes, preguntada per les dimissions registrades en el Consell Ciutadà de Podem -màxim òrgan de direcció d'aquest partit- i per si aquestes poden afectar a la coalició entre aquest partit i EU. Ha indicat que es tracta de formacions diferents, amb òrgans de direcció que res tenen a veure entre ells, però ha insistit en la idea de comptar amb coordinació en els assumptes que afecten a la coalició.

"L'òrgan de direcció de Podem no té res a veure amb Esquerra Unida", ha dit respecte a les dimissions en el Consell Ciutadà del primer d'aquests partits. "Evidentment, això és el funcionament d'ells i les dimissions i el funcionament no tenen res a veure amb EU", ha reiterat.

Així, ha subratllat que "moltes vegades sembla que s'oblida que Unides Podem és Podem i EU, no només Podem". En aquest sentit, Garijo ha asseverat que només "des d'una decisió coordinada i respectuosa amb les dues organitzacions que formen Unides Podem-EU" podrà funcionar aquesta coalició.

En aquest punt, preguntada per si el relleu de Martínez Dalmau en el Consell per Illueca s'havia comunicat a EU, la seua coordinadora general ha explicat que estava assabentada d'eixe canvi "per converses amb Rubén Martínez Dalmau i amb Héctor Illueca" i no a través de la secretària general de Podem, Pilar Lima.

La responsable autonòmica ha destacat que "tot el que no siga una relació fluïda i un respecte mutu entre dues organitzacions, pot influir" en la seua relació i ha confiat que "no siga així" en aquest cas. "EU és una organització amb moltíssima trajectòria, amb 170 regidors i dotze alcaldies" i amb un treball "desenvolupat durant molts anys de sobra conegut per tots", ha afegit.

"Persones serioses"

"Som persones serioses, solvents, que ens agrada fer les coses d'una manera seriosa. Si volen que aquesta coalició, Unides Podem-EU tinga futur, haurà de ser d'una manera coordinada on EU i Podem tinguen una relació de 'tu a tu'", ha plantejat Rosa Pérez Garijo.

Preguntada per si hi ha alguna reunió prevista entre aquests dos partits, la consellera ha respost que el seu partit esperarà al fet que aquesta setmana es produïsca l'eixida i el relleu de Martínez Dalmau i que es veurà la pròxima setmana. "En aquests moments estem esperant aquesta setmana, al fet que es donen els canvis i veurem en la setmana vinent", ha apuntat.

Pel seu costat, Pilar Lima, preguntada, també en Les Corts Valencianes, per aquest malestar de Pérez Garijo, ha assenyalat que "les elucubracions i el soroll" generen "filtració" i ha exposat que això "va trencar tots els temps", després del que ha assegurat que s'està "reconduint tot el succeït".

Lima ha explicat que aquest matí ha estat amb la vicepresidenta primera del Consell i membre de Compromís, Mónica Oltra, i ha afirmat, preguntada per si es reunirà amb la coordinadora d'EU, que es reuneix "amb totes les companyes que estan en la coalició". "Cal cuidar la coalició, clar que sí", ha respost.

Companys de viatge

"Nosaltres tenim uns espais de debat amb Podem, EU i Aliança Verda i ací seguirem la mateixa línia de comunicació. Hem de cuidar la coalició; això és l'important", ha agregat, al mateix temps que ha asseverat que no imagina "el futur sense aquests companys de viatge". Pilar Lima ha negat malestar en el si del grup parlamentari d'Unides Podem-EU a Les Corts.