Gaffigan aspira a crear "curiosidad" en el público de Les Arts y que se "arriesgue" con títulos no habituales

"Lo más importante es que la orquesta y el coro estén felices y vean su trabajo como un reto", ha destacado, al tiempo que ha expresado su deseo de conseguir que el público considere Les Arts como "un sitio donde vienen a pasarlo bien, escuchan algo que les aporta y se les presenta un reto porque no solo escogen títulos habituales, sino que también arriesgan con otros". No obstante, ha puntualizado que no llega "con intención de ser una estrella, sino de mejorar, en la medida de lo posible, lo que ya es bueno".

En este sentido, ha reivindicado que "muchas veces en la vida hay que salir de la zona de confort para descubrir algo bonito". "Cuando el público confíe en nosotros, vendrán a vernos ofrezcamos lo que ofrezcamos, aunque no lo hayan escuchado previamente", ha asegurado.

Gaffigan ha subrayado que tanto el coro como la orquesta de Les Arts "tienen un nivel y una reputación muy alta" y ha remarcado que su "responsabilidad" como nuevo director musical es "mantenerlos" e "incluso ir más allá".

"Esta institución siempre ha tenido muy buena reputación por tener una orquesta y un coro excelentes, pero creo que ha llegado el momento de que esta reputación se materialice y la gente que no ha tenido la oportunidad de escucharlos, lo haga", ha declarado.

Asimismo, ha aseverado que, como director, le "apasiona" poder trabajar con músicos "con tanto talento" y "conseguir que suenen y respiren juntos" para alcanzar un "crecimiento cohesionado" de la Orquestra de la Comunitat Valenciana (OCV).

"SE LO MERECEN"

Por otra parte, ha resaltado que uno de sus "sueños" es viajar con la OCV a los principales festivales del mundo y tocar en ciudades como Viena, Lucerna, Berlín o Salzburgo. "Los músicos de la orquesta se lo merecen y todo el público que pueda acudir a estos conciertos lo agradecerá", ha apuntado.

Preguntado por qué puede sumar a Les Arts como director, ha respondido que su figura "puede aportar aquello que la institución necesita". Así, se ha definido como "un líder que escucha" y ha señalado que no ha venido al teatro valenciano "con intención de ser una estrella, sino de mejorar en la medida de lo posible lo que ya es bueno".

"Los músicos son los que crearán el sonido, no yo", ha apostillado. Gaffigan ha lamentado que "en muchas orquestas los músicos se quejan porque nadie conoce sus problemas o los pequeños detalles de su día a día" y se ha comprometido, con su trabajo en Les Arts, a solucionarlos.

"OBJETIVO A ALCANZAR"

En esta línea, Gaffigan ha defendido que "todos los músicos de España deberían ver esta orquesta como un objetivo a alcanzar". Asimismo, ha señalado que muchos de los músicos con los que se formó eran españoles y salieron de España para buscar trabajo: "Creo que perfectamente podrían querer volver a su tierra para formar parte de una orquesta como la OCV", ha planteado.

"Esta institución debe convertirse en un sitio al que la gente quiera venir desde cualquier parte del mundo, porque tenemos todo lo necesario: un edificio, un coro, una orquesta y el personal", ha indicado.

Además, ha reconocido que se "enamoró" de la orquesta de Les Arts "desde el primer minuto que pudo compartir con ellos" y ha ensalzado que "los músicos disfrutan de lo que hacen porque les gusta que se escuche un buen sonido desde fuera, algo que desgraciadamente no es habitual en todas partes".

El maestro ha alabado que la OCV "puede ser mucho más versátil que la mayoría de orquestas del mundo y puede ir cambiando el tipo de repertorio sin grandes dificultades".

COMPLEMENTARIOS

Por su parte, el director artístico de la entidad, Jesús Iglesias Noriega, ha celebrado que, con la incorporación de Gaffigan a Les Arts, "el trabajo conjunto de lo artístico y lo musical se complementarán el uno al otro".

"Es un trabajo en común que reforzará la presencia de la música, que es lo que da vida a esta institución", ha agregado y ha añadido: "Estamos en un teatro de ópera y la música es lo más importante, todo empieza a partir de ella". Al mismo tiempo, ha afirmado que "tener un director musical es una pata fundamental de la estructura de trabajo".

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS

El nuevo director musical iniciará su etapa en Les Arts el próximo domingo 12 de septiembre, cuando dirigirá a la Orquestra de la Comunitat Valenciana durante la jornada de puertas abiertas.

Gaffigan se ha mostrado "alegre" con la iniciativa que ha tomado el coliseo valenciano de "ofrecer a tanta gente la posibilidad de acudir a estos conciertos por un precio de cinco euros".

"Para mí se ha convertido en una especie de misión que todo el mundo, independientemente de sus orígenes pueda acceder a un concierto", ha manifestado.

"Pero se trata de que no vengan solo una vez, sino que, al tener esta posibilidad a precios económicos, este público se mantenga y adquiera la costumbre de venir regularmente a este teatro", se ha fijado como objetivo.

Finalmente, Noriega ha apuntado que resulta "simbólico" que la primera actividad de Gaffigan como director sea en la jornada de puertas abiertas. "Lanza un mensaje de compromiso", ha concluido.