Cvirus.- El cap de setmana deixa 952 nous casos i es notifiquen 8 morts a la Comunitat Valenciana

A més, un total de 3.985.655 persones han rebut ja una dosi de la vacuna contra el coronavirus a la Comunitat Valenciana i ja compten amb la pauta completa d'immunització 3.645.972 persones.

Així, la xifra total de positius en 504.218 persones. Per províncies, 112 a Castelló (52.257 en total); 436 a Alacant (184.234 en total) i 404 a València (267.725 en total) i hi ha un total de 2 casos no assignats.

Per la seua banda, el total de decessos des de l'inici de la pandèmia se situa en 7.703: 832 a la província de Castelló, 2.939 a la d'Alacant i 3.932 a la de València.

Els hospitals valencians tenen, actualment, 321 persones ingressades, 81 d'elles a l'UCI: 54 a la província de Castelló, 8 en UCI; 131 a la província d'Alacant, 34 d'elles a l'UCI; i 136 a la província de València, 39 d'elles en UCI.

A més, s'han registrat 1.880 altes a pacients amb coronavirus. Així, el nombre de persones que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia a la Comunitat Valenciana ascendeix a 500.955 persones. Per províncies, les altes es distribuïxen així: 52.206 a Castelló, 181.693 a Alacant i 266.999 a València. El total d'altes no assignades es manté en 57.

D'acord amb les dades registrades, en aquests moments hi ha 7.012 casos actius, la qual cosa suposa un 1,36% del total de positius i no s'ha registrat cap brot que tinguera 10 o més casos associats.