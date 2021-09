Marzà valora la llegada del plurilingüismo a Secundaria: sube del 28% al 61% el alumnado que vehiculará en valenciano

Marzà ha resaltado que en la Comunitat Valenciana se han eliminado las líneas "que lo que hacían era segregar" y se ha optado por "cohesionar" a través de los centros educativos "para que todos los niños y niñas tengan las mimas oportunidades de aprender todas las lenguas y evidentemente, en primer lugar nuestra, el valenciano". Como resultado, alumnos que vehiculan mayoritariamente en valenciano en Secundaria han pasado del 28% al 61% en la Secundaria.

Así lo ha constatado en la rueda de prensa de presentación del inicio de curso 2021-2022 al ser preguntado por este tema. Según el conseller, "la apuesta es clara": "queremos que los niños y niñas aprendan y dominen de forma efectiva el valenciano, el castellano y como mínimo el inglés como primera lengua extranjera".

Para ello, este curso contará con "más de 1.200 auxiliares de conversación en los centros educativos" de la Comunitat, lo que supone que "todos aquellos que han pedido auxiliar de conversación tendrán auxiliar de conversación", ha remarcado.

De este modo, la Comunitat se convierte "en el territorio que más auxiliares de conversación tiene en los centros educativos, facilitando que no solo aprenda inglés aquel que se puede pagar una academia, sino que aprendan inglés todos los niños y niñas de nuestro país", ha argumentado.

Así, Marzà considera que la educación pública garantiza todo el alumnado tenga un "aprendizaje efectivo y práctico" del valenciano, del castellano, y del inglés".

Además, el conseller ha querido dejar claro que la Ley del Plurilingüismo "no quita horas de valenciano" sino que "el Tribunal Supremo determina que en todo el territorio del Estado se ha de hacer como mínimo un 25% en castellano". Según ha explicado Marzà, si hay un 25% en castellano en centros que hasta ahora no lo tenían, "no es por la ley de plurilinguismo, sino porque el Tribunal Supremo está haciendo que se aplique aquí y en todo el territorio del Estado", ha concluido.